試開箱／超珍稀「甜酒之王」貴腐葡萄奢寵肌膚　金字塔頂端不老的秘密

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

近年經濟低迷，許多人開始「消費降級」，追求性價比更高的平價替代品，但是頂級客群卻幾乎不受影響，依然在消費市場中非常活躍，他們重視的不只是價格，而是更先進的科研、珍稀的成分、更好的品質以及尊寵的服務體驗；因此，各大美妝護膚品牌持續將焦點擺在金字塔頂端的客群，研製出最頂級奢華的產品。以下也分享近期多款單品，每一件都極致講究。

＃迪奧 生命之源臻金醇萃乳霜，50ml、售價56,500元

法國，最適合葡萄酒釀造的地區，位於波爾多南方的依肯酒莊所釀造出的貴腐酒更有「甜酒之王」的美譽，不僅在1855年被列為唯一一間的特等一級酒莊，更是需要7到8串的貴腐葡萄，才能淬釀出一杯貴腐甜酒，產量非常稀少；在科學家費盡30年的研究，發現依肯葡萄以及貴腐菌擁有超獨特的御齡密鑰，淬煉出青春因子SOD，能夠高效改寫肌膚歲月痕跡。

不僅是獨家科研成分，更從全球前2%的葡萄藤蔓嫩芽、精選全酒莊25%的蘇維翁品種中萃取，每年僅採收一次，需要靜待6個月熟成、歷經17到工法萃取，才能獲得精純珍稀的依肯樹液金萃，搭配依肯貴腐菌獨特活性因子，注入極致奢華的生命之源臻金醇萃系列，從煥顏露、精華、乳霜、眼唇霜等步驟，滴滴喚活肌膚緊緻能量，全面打造平滑細膩膚況，再也無懼老化。

＃香緹卡 極緻純金賦活乳霜升級版，50ml、售價16,600元



香緹卡的極緻純金系列也一直是品牌旗下最頂尖的系列，採用日本最純淨的24K黃金成分，搭配獨家360度植萃維穩抗老配方，灌注微藻賦活物、塔拉亮膚精萃、神經醯胺賦複合物、超智能六胜肽、紅莓胜肽，整瓶更高達94%的天然成分，而且全部純素，賦予肌膚超強大逆齡能量。

全面的革新升級版不僅僅專注在抗老，更是發現穩膚對於完美狀態的重要性，尤其是現代人特別容易因為壓力大，消耗肌膚的能量，因此特別嚴選麥冬萃取物、毬蘭花蜜精華，透過平衡肌膚表面的菌叢，同時舒緩NG刺激狀態，讓抗老功效得以高效運行。