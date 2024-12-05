《影后》爆紅楊謹華「成為演員不能談運氣」　薛仕凌曝與她合作後反差

記者鮑璿安／綜合報導

隨著《影后》掀起話題，在劇中扮演過氣女演員、經紀人和導演等要角的楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人，日前登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》12月號擔任封面人物，分享自己在拍攝過程的感想，薛仕凌也透露在正式合作前，還擔心楊謹華看起來高冷難親近，其實有著反差的一面。





▲楊謹華本次換上Gucci羊毛真絲卡迪布Ancroa紅外套，呼應謝盈萱的黑色深 V 晚裝搭配，眼神堅定散發著影后的氣勢，而薛仕凌則詮釋混色GG水鑽刺繡夾克 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）



楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人在拍攝造型上也有突破，楊謹華本次換上Gucci羊毛真絲卡迪布Ancroa紅外套，呼應謝盈萱的黑色深 V 晚裝搭配，眼神堅定散發著影后的氣勢，而薛仕凌則詮釋混色GG水鑽刺繡夾克，彰顯出有別戲劇造型的強大氣場。





▲楊謹華身穿Gucci彩色印花真絲雪紡襯衫。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

楊謹華在訪問中談到：「《影后》是演員的職人劇，比較困難的部分反而是要扮演和我們身為女演員的一部分有所雷同的角色，又不能把這個角色演成『楊謹華』。」入行多年的她表示成為演員的基本要求，便是要抱持著極大的熱情。「這包含了不斷的挫敗、站起來，聽到任何的意見，你要決定是要化為養分，還是轉化放下。成為一個演員不能談運氣，最基本的條件就是你的那份心。」不管飾演什麼角色，只要對這個角色有愛，眼神就會發光。





▲楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人分享拍攝感想 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）



謝盈萱則笑說：「原本想演出帶著喜劇感的經紀人，但最後選擇成為性格穩重的『薛亞之』，但同時這個角色也有自己的內在歷程需要完成。」第一次和兩位影后級的女演員對戲薛仕凌也緊張說到：「在正式合作前，還擔心楊謹華看起來高冷難親近，但開拍後才發現其實性格十分可愛、好相處。」