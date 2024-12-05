fb ig video ETtoday search mobile

《影后》爆紅楊謹華「成為演員不能談運氣」　薛仕凌曝與她合作後反差

>

記者鮑璿安／綜合報導

隨著《影后》掀起話題，在劇中扮演過氣女演員、經紀人和導演等要角的楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人，日前登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》12月號擔任封面人物，分享自己在拍攝過程的感想，薛仕凌也透露在正式合作前，還擔心楊謹華看起來高冷難親近，其實有著反差的一面。

▲▼影后 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲▼影后 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲楊謹華本次換上Gucci羊毛真絲卡迪布Ancroa紅外套，呼應謝盈萱的黑色深 V 晚裝搭配，眼神堅定散發著影后的氣勢，而薛仕凌則詮釋混色GG水鑽刺繡夾克 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人在拍攝造型上也有突破，楊謹華本次換上Gucci羊毛真絲卡迪布Ancroa紅外套，呼應謝盈萱的黑色深 V 晚裝搭配，眼神堅定散發著影后的氣勢，而薛仕凌則詮釋混色GG水鑽刺繡夾克，彰顯出有別戲劇造型的強大氣場。

▲▼影后 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲楊謹華身穿Gucci彩色印花真絲雪紡襯衫。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

楊謹華在訪問中談到：「《影后》是演員的職人劇，比較困難的部分反而是要扮演和我們身為女演員的一部分有所雷同的角色，又不能把這個角色演成『楊謹華』。」入行多年的她表示成為演員的基本要求，便是要抱持著極大的熱情。「這包含了不斷的挫敗、站起來，聽到任何的意見，你要決定是要化為養分，還是轉化放下。成為一個演員不能談運氣，最基本的條件就是你的那份心。」不管飾演什麼角色，只要對這個角色有愛，眼神就會發光。

▲▼影后 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

▲楊謹華、謝盈萱及薛仕凌三人分享拍攝感想 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

謝盈萱則笑說：「原本想演出帶著喜劇感的經紀人，但最後選擇成為性格穩重的『薛亞之』，但同時這個角色也有自己的內在歷程需要完成。」第一次和兩位影后級的女演員對戲薛仕凌也緊張說到：「在正式合作前，還擔心楊謹華看起來高冷難親近，但開拍後才發現其實性格十分可愛、好相處。」

關鍵字：

演員, 影后, 造型, 拍攝, 楊謹華, 謝盈萱, 薛仕凌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值

UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值

不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累

不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」 汪小菲妻子馬筱梅自曝「兩人相處」：有爭執我會安靜先聽他說 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 秋冬明星短髮範本推薦！賈靜雯同款是本季趨勢　及肩鎖骨髮不挑臉型 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶 昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面