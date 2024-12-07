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東京最美夜景「期間限定黃色燈海」不來拍照太可惜　也是情侶約會景點

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東京最美夜景「期間限定黃色燈海」不來拍照真的太可惜！也是情侶約會最佳景點！

▲每年冬季FENDI都會舉辦「原宿表參道櫸會」。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近有安排要到東京玩的大家，如果想找適合晚上走走的美麗景點，別忘了把原宿表參道也列入其中！

因為每年冬季FENDI都會於此舉辦「原宿表參道櫸會」，而今年的「FENDI 2024原宿表參道櫸會」，承襲去年，FENDI再次將原宿表參道兩旁的櫸樹以亮眼的燈飾渲染成了FENDI黃，當妳走在街道上，宛如置身在閃閃發亮的璀璨星空中，真的太浪漫太夢幻了。

東京最美夜景「期間限定黃色燈海」不來拍照真的太可惜！也是情侶約會最佳景點！

▲原宿表參道。（圖／取自omotesandohills_official IG、stringsomotesandoh IG、omosanstreet IG）

而點燈儀式當天，FENDI還特別找來日本品牌形象大使目黑蓮作為點燈嘉賓，他身穿Fendi 2024年冬季假期系列黑色西裝亮相，並搭配品牌標誌性的Baguette包款增添優雅氣息，一出場就引起現場圍觀民眾尖叫聲不斷！同時目黑蓮也在眾人的倒數聲中按下燈光開關，瞬間將原宿表參道沿線約1公里的154棵櫸樹以溫款的燈光照亮，宣告「FENDI 2024原宿表參道櫸會」於12／2正式展開！此活動將持續至12／28，這個月有安排東京行程的人，記得一定要來這裡逛逛喔。

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關鍵字：

周刊王, 日本, 東京, FENDI, 表參道, 櫸樹

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