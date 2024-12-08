「韓國第一美腿」李聖經逆天長腿養成術！每天按摩1動作小腿立馬小一吋

▲李聖經。（圖／取自李聖經IG）

圖文／CTWANT

提到「逆天長腿」，韓國女星李聖經絕對是不容忽視的代表之一。她的完美比例和修長雙腿讓人羨慕不已，那麼李聖經究竟是如何養成這雙人人稱羨的美腿呢？今天就來揭開她養成「韓國第一美腿」的秘密，尤其是她非常重視的按摩步驟，在家也能簡單做到！

1.每日腿部按摩，消除水腫與疲勞

李聖經擁有修長雙腿的秘訣之一就是按摩。她每天都會花時間進行腿部按摩，尤其是在長時間拍攝或運動後，按摩能幫助加速血液循環、消除水腫，減少疲勞感！建議可在沐浴後進行腿部按摩，因為此時的肌肉是最放鬆的，效果最好，並搭配使用具有舒緩效果的按摩油，從腳踝開始向上按摩到大腿，以打圈的方式慢慢揉壓，這樣能有效減少腿部浮腫，幫助塑造纖細的線條。

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2.高抬腿運動，打造修長曲線

除了按摩，李聖經還非常注重腿部的運動，她最常做的就是「高抬腿」運動。這個動作對於改善腿型和增加腿部力量非常有幫助，讓雙腿看起來更加纖長修長。

3.保持低鹽飲食，減少水腫

李聖經表示，想要擁有纖細的美腿，飲食控制也是關鍵之一。她平時會刻意減少鹽分的攝取，因為高鹽飲食容易導致身體水腫，而減少鹽分攝取後，身體自然就不會容易囤積多餘的水分，也可以多攝取蔬菜和富含鉀的食物（如香蕉、番茄），能幫助身體代謝多餘的水分。

4.瑜伽和拉伸，讓腿部線條更優美

李聖經也經常做瑜伽和腿部拉伸運動，這些運動能幫助增加身體的柔軟度，讓腿部線條變得更修長且流暢。尤其瑜伽中的一些動作，像是下犬式和戰士式，都對腿部的伸展和強化有很大的幫助，能讓腿部肌肉不僅有力量，還能保持柔軟。

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