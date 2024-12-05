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最近心情悶悶不樂？「6種食物」讓你吃出好心情

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▲▼6種吃了快樂的食物。（圖／Unsplash）

▲櫻桃能幫助促進腦部健康，進一步提升心情。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近心情鬱悶，怎樣都提不起勁嗎？《ET FASHION》盤點6種吃了會令人感到快樂的食物，這些食物不僅有助提升心情，還能提供身體所需的營養素。

#櫻桃

櫻桃含有豐富的天然酚類化合物，如花青素和類黃酮，這些化合物具有抗氧化作用，有助於減輕身體的壓力和炎症，同時促進腦部健康，提升心情。

▲▼6種吃了快樂的食物。（圖／Unsplash）

#黑巧克力

含有大量的可可豆，黑巧克力有助於釋放大腦中的快樂化學物質，如血清素和多巴胺，同時提高血流，增加身體能量，令人感到愉悅。

#堅果

堅果是富含健康脂肪、蛋白質和維生素E的優秀來源，特別是杏仁和核桃。這些食物有助於穩定血糖水平，提供持久的能量，同時促進大腦功能，有助於提升心情。

▲▼6種吃了快樂的食物。（圖／Unsplash）

#鮭魚

富含omega-3脂肪酸的鮭魚有助於降低焦慮和抑鬱，同時提升記憶力和認知功能。這種健康的脂肪還有助於減輕身體炎症，促進心血管健康。

#綠色蔬菜

菠菜、生菜等綠葉蔬菜富含鎂，這是一種有助於身體放鬆的礦物質，同時有助於抑制壓力激素的分泌。它們還提供豐富的維生素C、葉酸和抗氧化物質，有助於維持身體健康。

▲▼6種吃了快樂的食物。（圖／Unsplash）

#水果

水果如香蕉、草莓和橙子，富含維生素C和天然糖分，有助於提升能量，改善心情。此外，水果還提供纖維和水分，有助於消化和保持身體水分平衡。

整體來說，除了補充以上食物，也應該與健康的生活方式相結合，包括適量的運動和足夠的睡眠，才能維持好心情。

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