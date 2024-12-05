fb ig video ETtoday search mobile

手溫原來是關鍵！髮型專家傳授護髮精使用「3個祕訣」

>

▲▼髮型專家傳授護髮精油使用「3個祕訣」 。（圖／品牌提供）

▲日韓都很夯微濕髮造型可用髮油打造。（圖／品牌提供、翻攝自IG/nobhair，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要護髮，又擔心塗抹髮油太黏膩嗎？魅尚萱此次攜手韓系髮型權威 Oppakoreahairsalon 主理人 Chris ，共同點出台灣民眾秋冬髮型打理痛點。Chris 分享：「台灣消費者的秀髮煩惱不外乎細軟髮的髮質、容易扁塌，擔心使用護髮精油會讓秀髮的油膩感，其實只要用對方式，簡單3招就能做出俐落線條效果。

#受損髮適量抹在髮尾減少熱傷害

護髮精油可於髮絲外有效形成保護膜，防止靜電和自然捲毛躁，對於易受損的髮絲尤其重要，於早晚適量使用在髮尾，不僅能夠提供保護，更能深入滋養髮絲，減少環境因素造成的潛在傷害。

▲▼髮型專家傳授護髮精油使用「3個祕訣」 。（圖／品牌提供）

▲韓系髮型 Oppakoreahairsalon 主理人 Chris。

#手溫是加速吸收的關鍵步驟

將護髮油倒在手心並用手掌搓熱，以手溫釋放精油修護力，可以促進精油吸收，提升髮絲光澤感。使用時要讓手心、指縫均勻沾取到護髮精油，才能快速塗抹又輕盈自然，並從髮尾往上塗抹，最後再用手包覆頭髮並輕輕按壓，讓手溫幫助護髮精油滲入髮絲修護。

#手法正確更可替代造型乳

正確的塗抹手法不僅能讓護髮精油發揮最大效用，還能增添造型效果。在手心均勻塗抹護髮精油整體上髮後，使用指尖剩餘的護髮精油輕輕抓出髮絲線條感，可使造型更加自然，並可以根據個人髮質挑選，可選擇潤澤或是輕盈質地，甚至是把兩者混用也OK。

關鍵字：

護髮精油, 髮型, 秋冬髮型, 髮絲, 髮質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值 不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 汪小菲妻子馬筱梅自曝「兩人相處」：有爭執我會安靜先聽他說 秋冬明星短髮範本推薦！賈靜雯同款是本季趨勢　及肩鎖骨髮不挑臉型 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面