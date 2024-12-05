手溫原來是關鍵！髮型專家傳授護髮精使用「3個祕訣」

▲日韓都很夯微濕髮造型可用髮油打造。（圖／品牌提供、翻攝自IG/nobhair，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要護髮，又擔心塗抹髮油太黏膩嗎？魅尚萱此次攜手韓系髮型權威 Oppakoreahairsalon 主理人 Chris ，共同點出台灣民眾秋冬髮型打理痛點。Chris 分享：「台灣消費者的秀髮煩惱不外乎細軟髮的髮質、容易扁塌，擔心使用護髮精油會讓秀髮的油膩感，其實只要用對方式，簡單3招就能做出俐落線條效果。

#受損髮適量抹在髮尾減少熱傷害

護髮精油可於髮絲外有效形成保護膜，防止靜電和自然捲毛躁，對於易受損的髮絲尤其重要，於早晚適量使用在髮尾，不僅能夠提供保護，更能深入滋養髮絲，減少環境因素造成的潛在傷害。

▲韓系髮型 Oppakoreahairsalon 主理人 Chris。

#手溫是加速吸收的關鍵步驟

將護髮油倒在手心並用手掌搓熱，以手溫釋放精油修護力，可以促進精油吸收，提升髮絲光澤感。使用時要讓手心、指縫均勻沾取到護髮精油，才能快速塗抹又輕盈自然，並從髮尾往上塗抹，最後再用手包覆頭髮並輕輕按壓，讓手溫幫助護髮精油滲入髮絲修護。

#手法正確更可替代造型乳

正確的塗抹手法不僅能讓護髮精油發揮最大效用，還能增添造型效果。在手心均勻塗抹護髮精油整體上髮後，使用指尖剩餘的護髮精油輕輕抓出髮絲線條感，可使造型更加自然，並可以根據個人髮質挑選，可選擇潤澤或是輕盈質地，甚至是把兩者混用也OK。