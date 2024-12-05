fb ig video ETtoday search mobile

天氣轉涼！「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神

>

▲▼「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神 。（圖／Unsplash）

▲大雪宜早睡晚起才能養足精神。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有沒有覺得氣溫明顯降低了呢？明（12/6）迎來節氣大雪，大雪意味著冬季進入最冷時期，此時天氣寒冷，陽氣漸弱，人體易受寒邪侵襲，中醫養生應順應自然變化，注重調養，以下為大雪養生5大重點請注意！

#保暖防寒，護陽氣

冬季陽氣漸弱，寒邪易侵入人體，特別要注意頭部、頸部、腰腹和腳部的保暖。頭戴帽子、圍圍巾和穿襪可以有效預防寒氣侵入。此外，避免久坐寒濕的環境，以免損傷陽氣。

▲▼「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神 。（圖／Unsplash）

#飲食進補，溫陽祛寒

大雪節氣適合進行適度進補，以補充體內消耗的能量。宜選擇溫熱性食材，如羊肉、牛肉、雞肉、生薑、大棗、桂圓等，可以溫補脾腎、驅寒保暖。同時，搭配高纖維的蔬菜，如白菜、胡蘿蔔，有助於促進消化。忌食過多生冷、油膩

#養腎固本，益精氣

中醫認為冬季屬腎，養生重點在於養腎。適當攝取黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆等，可滋補腎精。

▲▼「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神 。（圖／Unsplash）

#適度運動，調暢氣血

冬季宜進行輕柔、舒緩的運動，如太極拳、瑜伽、散步等，以促進血液循環，增強體質，但不宜劇烈運動，避免大汗淋漓，導致陽氣外泄。運動應選擇在陽光充足的時段進行，既能吸收陽氣，又能舒緩身心。

#早睡晚起，養藏精神

順應冬季「養藏」的特性，應早睡晚起，保持充足的睡眠，以養護陽氣。同時，避免過度熬夜或過度思慮，保持情緒平穩，有助於養心安神，提高抵抗力。

關鍵字：

冬季養生, 大雪節氣, 保暖防寒, 養腎固本, 適度運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值 不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 汪小菲妻子馬筱梅自曝「兩人相處」：有爭執我會安靜先聽他說 秋冬明星短髮範本推薦！賈靜雯同款是本季趨勢　及肩鎖骨髮不挑臉型 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面