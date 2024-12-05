天氣轉涼！「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神

▲大雪宜早睡晚起才能養足精神。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有沒有覺得氣溫明顯降低了呢？明（12/6）迎來節氣大雪，大雪意味著冬季進入最冷時期，此時天氣寒冷，陽氣漸弱，人體易受寒邪侵襲，中醫養生應順應自然變化，注重調養，以下為大雪養生5大重點請注意！

#保暖防寒，護陽氣

冬季陽氣漸弱，寒邪易侵入人體，特別要注意頭部、頸部、腰腹和腳部的保暖。頭戴帽子、圍圍巾和穿襪可以有效預防寒氣侵入。此外，避免久坐寒濕的環境，以免損傷陽氣。

#飲食進補，溫陽祛寒

大雪節氣適合進行適度進補，以補充體內消耗的能量。宜選擇溫熱性食材，如羊肉、牛肉、雞肉、生薑、大棗、桂圓等，可以溫補脾腎、驅寒保暖。同時，搭配高纖維的蔬菜，如白菜、胡蘿蔔，有助於促進消化。忌食過多生冷、油膩

#養腎固本，益精氣

中醫認為冬季屬腎，養生重點在於養腎。適當攝取黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆等，可滋補腎精。

#適度運動，調暢氣血

冬季宜進行輕柔、舒緩的運動，如太極拳、瑜伽、散步等，以促進血液循環，增強體質，但不宜劇烈運動，避免大汗淋漓，導致陽氣外泄。運動應選擇在陽光充足的時段進行，既能吸收陽氣，又能舒緩身心。

#早睡晚起，養藏精神

順應冬季「養藏」的特性，應早睡晚起，保持充足的睡眠，以養護陽氣。同時，避免過度熬夜或過度思慮，保持情緒平穩，有助於養心安神，提高抵抗力。