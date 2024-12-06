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Pantone 2025代表色「摩卡慕斯」！為何選療癒暖棕　背後深意曝光

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記者鮑璿安 ／綜合報導

每年尾聲，全球色彩權威Pantone（彩通）都會公佈明年年度色，2025年度色也終於揭曉了，是「摩卡慕斯Mocha Mousse」，令人想起溫暖療癒的可可色調，能夠營造出和諧的氛圍，背後的寓意進一步公開。

▲▼ Pantone。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲摩卡慕斯Mocha Mousse是一種柔和而濃郁的棕色，猶如巧克力或咖啡的香醇色澤。（圖／翻攝自IG）

摩卡慕斯Mocha Mousse是一種柔和而濃郁的棕色，猶如巧克力或咖啡的香醇色澤，繼2023年、2024年的非凡洋紅（Vivia Magenta）、柔和桃（Peach Fuzz）之後，不難看出Pantone旨在帶給大眾療癒的視覺感受，也象徵在新的一年，該色調會引領時尚、建築、商品等不同領域的走向。

Pantone色彩研究所副總裁Laurie Pressman表示，彩通年度色彩計劃最初是為了讓消費者了解「世界上正在發生的事情如何用無聲的色彩語言來表達」。所選的顏色反映了世界當前的需求，而不是對流行趨勢的預測，而摩卡慕斯讓人聯想到一種清淡的美味佳餚，它最貼切地描述了人們在舒適時所想像的溫暖棕色色調。同時，這種顏色也是「無性別」和「實用」的中性色調的擴展。

▲▼ Pantone。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ Pantone。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲「摩卡慕斯Mocha Mousse」描述了人們在舒適時所想像的溫暖棕色色調。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

關鍵字：

Pantone, 2025年度色, 摩卡慕斯, MochaMousse, 色彩趨勢

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