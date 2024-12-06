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Bottega Veneta變選物店！合作6間威尼斯工坊　拼圖、玻璃製品限定登場

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記者鮑璿安／綜合報導

正當年末鋪天蓋地迎來節日系列的同時，Bottega Veneta連續第四年展開「Bottega for Bottegas」企劃，已經成為每年尾聲不可錯過的驚喜，今年精選六間來自威尼斯及鄰近地區的小型工坊，代表用Bottega Veneta 的眼光選物，向品牌與威尼斯的深厚淵源致敬。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 已經連續第四年展開「Bottega for Bottegas」企劃，推廣工藝之美 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 品牌名即為「威尼托的創意工坊」，工藝也一直是品牌引以為傲的核心，Bottega for Bottegas企劃自 2021 年推出以來，已經成為文化傳統的幕後推手。今年精選 6 間工作室為出發點探索超群工藝，參與的藝術品包括Fonderia Artistica Valese 的黃銅精品、 Signor Blum 的木製拼圖、 Modiano 的紙牌套組，以及由 Laguna~B 、 Bruno Amadi 和 Wave Murano Glass 創作的玻璃作品等，以威尼斯的悠久歷史為題材，歌頌雙方的歷史文化底蘊，匠人們的作品則會在網站、宣傳廣告、報章雜誌和店內櫥窗展示，提供大眾近距離欣賞的空間。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Signor Blum 於 1978 年在威尼斯創立，專門製作木製立體拼圖，工坊現時由第二代主理人 Guido Engelke 、 Matteo De Rossi 和 Luca Palmieri 經營，作品揉合威尼斯的特色建築和元素 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲義大利創意工坊 Modiano 由 Saul Modiano 於 1868 年創立，專門設計和製作紙牌、塔羅牌和其他紙品 。（圖／品牌提供）

像是藝術家Signor Blum 的木製拼圖，作品揉合威尼斯的特色建築和元素，例如動物、恐龍、船、雀鳥和樹木，每塊拼圖也由人手繪製和裁切及上色。在穆拉諾成長的 Bruno Amadi 受到在玻璃工坊工作的父親薰陶，以彩色玻璃棒打造獨一無二的作品，包括海星、蝴蝶、蔬菜以至蜥蜴等，推廣傳統手工的魅力。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

此外，年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。

關鍵字：

BottegaVeneta, 威尼斯, 工坊, 工藝, 文化傳統

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