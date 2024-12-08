年末必追！《影后》爆紅的四大原因　直搗人心的金句就是人生寫照

文／人物誌

Netflix原創影集《影后》自11月上線後，討論度居高不下，各大網路平台都可以看到許多影迷們分享，網路聲量可稱是近期的冠軍。劇中真實的藝人生存困境，更是讓演藝圈的明星們感同身受，認為《影后》拍出了不少明星們不為人知的甘苦。

由謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、詹懷雲等實力派演員主演。以女性視角出發，劇情聚焦在女演員的成長經歷與生存困境。《影后》為什麼能在影視圈有這樣的成績呢？一起來看看原因吧！

▲《影后》上線，連續三周蟬連熱播冠軍。（圖／Netflix，下同）

1. 故事來自導演的生命歷程



由《俗女養成記》導演嚴藝文編導，《影后》的故事雛形皆是來自導演的生命歷程。過去，也曾是女演員的她，在2015年以《天使的收音機》榮獲金鐘肯定後反而陷入迷茫，認為自己不會演戲，也愧對了「影后」這個頭銜。於是，她用了兩年的時間，將自己的心路歷程寫成劇本，才有了現在爆紅的《影后》。

2. 導演形塑角色成功



除了有導演的自身經驗外，耗時六年準備的劇本，在田調中，也結合了許多明星們的故事。那些在劇中引起話題的戲份，都是來自演藝圈中的真實事件。

《影后》雖然只有12集，卻巧妙的將10位女演員的故事串連起來，獨特的角色設定，讓每一位演員都有極大的發揮空間，劇中的主演們更是都有屬於自己的名場面。此外，劇情的真實程度，更是讓影迷們不斷投射到現實生活中，尋找故事的原型人物也成為熱門的話題之一。

3. 新生代演員驚艷感十足



這次被譽為新生代搖籃的《影后》，除了集結資深的實力派演員外，有許多重要角色都是由新人演出。像是討論度超高的角色－綠茶新人史艾瑪，就是由北影非常新人林廷憶所飾演，還有在劇中與楊謹華大談姐弟戀，迷倒一票少女的流氓－詹懷雲，也在這次演出後爆紅。

導演大膽的選角嘗試，讓觀眾對這部作品的期待與驚艷值都提升了不少，更讓大家看見台劇未來是擁有更大的可能性。

4. 直搗人心的金句連發

除了故事寫實、演員演技精湛外，最加分的就是深入人心的台詞，那些說到心坎的話語，就算你我都不是明星藝人，也都能產生共鳴。其中編輯印象最深刻的就是經紀人對菜鳥新人說：「等你是個咖，才有資格掉眼淚。」

即使劇情講述的是演藝圈不為人知的酸甜苦辣，可是將其放諸到真實世界，每一段故事、每一句台詞、每一種心情，也都是我們凡人會經歷的事情。與其說《影后》是窺探女演員真實樣貌的戲劇，在觀影後，反而覺得這是你我的真實人生寫照。

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