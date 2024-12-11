「你本來的樣子就很令人喜愛」　《給我40歲的女兒》持續嘗試讓人生更有趣

文／人物誌

「你不一定要成為怎樣的人，什麼都做不到也沒關係，你本來的樣子就很令人喜愛。」

韓國知名精神科醫師韓星姬以母親及人生前輩身分寫下《給我40歲的女兒》，在其眾多的溫暖叮嚀與故事分享中，此句正好與前些時日所看的電影《鬼才之道》中女主角給出的祝福：「你這輩子啊，不用成為什麼特別的孩子，沒關係的。」相互輝映，都傳達出了人的一生不一定要「有用」，一無是處又如何，能好好「活著」已實屬不易。

《給我40歲的女兒》的38個提醒，雖然是母親對女兒的理解與鼓勵，但更是獻給四十歲上下人們的溫柔指引，無關性別，只要是處於此人生階段，或多或少都會有所共鳴，至少會覺得「原來自己一點也不孤單」，閱讀過程也使焦躁不安的心漸漸平靜，像是在滿是迷霧的未知旅程上，有了牽著自己往前走的智者，告訴我們一切都會沒事的。

▲電影《鬼才之道》。（圖／劇照）

「別人的成功與幸福終歸是別人的，我還是要朝向自己的版本前進。」



從小父母就耳提面命「好好讀書就能找到好工作，日子才會過得好」，這個完美的人生範本，無形之中成了我們追逐的目標，要是不努力就會失敗。無數的期待壓得人喘不過氣，到了三、四十歲時，看著身邊的人一一達至彼岸，而比較心態讓人覺得自己仍是一無所成，焦慮的同時，又因未能完成來自四面八方的各種要求，使自己心力交瘁。

「再過一陣子，曾經參與妳的人生航道，對妳提出各種要求的人們就會下船，走自己的路，所以妳無須太過費力，想要扮演好每個角色，就以『我才能做到這樣』的心態，自信地堅持下去吧！」作者分享她曾被過多船夫搭上名為「我」的船，使這艘船離原有的航道，而備受折磨。但她認為這段艱難時期，快樂與幸福也並存著，所以我們更應該積極地擁抱所有的人生滋味，當那段日子遠去，我們會發現一個更好、更成熟的自我版本。

▲步入三十歲後會發覺時間快速流逝。（圖／免費圖庫pexels）



「有了年紀以後，我們認知到時間有限、人生難免一死，這也是成人發展的珍貴轉捩點與領悟。」



十幾、二十歲時，我們總覺得人生好漫長，但步入三十歲後，會忽然發覺時間快速流逝，它的不等人令人備感煩悶，好像不趕快捉住點什麼是不行的。作者將自己面臨「中年危機」時的心境轉換，以「修剪人生」的嘗試與體悟，提點我們應該把有限的精力用在自己真正想做的事情上，依各自的價值安排順序，並試著找到想關注的事情是什麼，然以學會說「不」，就能減少無意義的消耗。

作者更提醒我們時間並非無限，凡事要有所取捨，知道自己要什麼、不要什麼，而這些眾多選擇最終都會成就我們的人生。

▲《給我40歲的女兒》一書。（圖／ichirochen）



「真心愛自己，才能對人生感到滿足。」作者在《給我40歲的女兒》的人生經歷分享，或許沒有給出正確答案，但卻讓人對許多難解的課題有了解題方向，也使成長痛有了舒緩之法。

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