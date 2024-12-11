fb ig video ETtoday search mobile

「你本來的樣子就很令人喜愛」　《給我40歲的女兒》持續嘗試讓人生更有趣

>

文／人物誌

「你不一定要成為怎樣的人，什麼都做不到也沒關係，你本來的樣子就很令人喜愛。」

韓國知名精神科醫師韓星姬以母親及人生前輩身分寫下《給我40歲的女兒》，在其眾多的溫暖叮嚀與故事分享中，此句正好與前些時日所看的電影《鬼才之道》中女主角給出的祝福：「你這輩子啊，不用成為什麼特別的孩子，沒關係的。」相互輝映，都傳達出了人的一生不一定要「有用」，一無是處又如何，能好好「活著」已實屬不易。

《給我40歲的女兒》的38個提醒，雖然是母親對女兒的理解與鼓勵，但更是獻給四十歲上下人們的溫柔指引，無關性別，只要是處於此人生階段，或多或少都會有所共鳴，至少會覺得「原來自己一點也不孤單」，閱讀過程也使焦躁不安的心漸漸平靜，像是在滿是迷霧的未知旅程上，有了牽著自己往前走的智者，告訴我們一切都會沒事的。

▲電影《鬼才之道》。（圖／劇照）

「別人的成功與幸福終歸是別人的，我還是要朝向自己的版本前進。」

從小父母就耳提面命「好好讀書就能找到好工作，日子才會過得好」，這個完美的人生範本，無形之中成了我們追逐的目標，要是不努力就會失敗。無數的期待壓得人喘不過氣，到了三、四十歲時，看著身邊的人一一達至彼岸，而比較心態讓人覺得自己仍是一無所成，焦慮的同時，又因未能完成來自四面八方的各種要求，使自己心力交瘁。

「再過一陣子，曾經參與妳的人生航道，對妳提出各種要求的人們就會下船，走自己的路，所以妳無須太過費力，想要扮演好每個角色，就以『我才能做到這樣』的心態，自信地堅持下去吧！」作者分享她曾被過多船夫搭上名為「我」的船，使這艘船離原有的航道，而備受折磨。但她認為這段艱難時期，快樂與幸福也並存著，所以我們更應該積極地擁抱所有的人生滋味，當那段日子遠去，我們會發現一個更好、更成熟的自我版本。

▲步入三十歲後會發覺時間快速流逝。（圖／免費圖庫pexels）

「有了年紀以後，我們認知到時間有限、人生難免一死，這也是成人發展的珍貴轉捩點與領悟。」

十幾、二十歲時，我們總覺得人生好漫長，但步入三十歲後，會忽然發覺時間快速流逝，它的不等人令人備感煩悶，好像不趕快捉住點什麼是不行的。作者將自己面臨「中年危機」時的心境轉換，以「修剪人生」的嘗試與體悟，提點我們應該把有限的精力用在自己真正想做的事情上，依各自的價值安排順序，並試著找到想關注的事情是什麼，然以學會說「不」，就能減少無意義的消耗。

作者更提醒我們時間並非無限，凡事要有所取捨，知道自己要什麼、不要什麼，而這些眾多選擇最終都會成就我們的人生。

▲《給我40歲的女兒》一書。（圖／ichirochen）

「真心愛自己，才能對人生感到滿足。」作者在《給我40歲的女兒》的人生經歷分享，或許沒有給出正確答案，但卻讓人對許多難解的課題有了解題方向，也使成長痛有了舒緩之法。

延伸閱讀

「你就是你，是無可取代的存在。」《解憂貓禪語》：剛剛好的幸福，盡情欣賞當下的風景

「因為有你，才有現在的我。」《看得見海的理髮廳》：理想與現實的差異，把自己的故事說下去

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 閱讀, 書籍, 給我40歲的女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭

大掃除一次收太累！平時6個小習慣　家裡輕鬆乾淨整齊 ZARA折扣季今晚開跑3折起！秋冬大衣現省3千元、包款下殺553元必搶 先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度 冬季乾荒肌必備！肌膚要補水更要「補油」　幫你從臉呵護到指尖 真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌 聞得到雪地冷杉香！5款「聖誕蠟燭」推薦　讓過節超有氣氛 王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面