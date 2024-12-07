《影后》3人帥美合體！詹懷雲用Gucci犒賞自己、詹子萱重現千金穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

洋溢濃濃節慶氛圍的Gucci Gift假日禮讚系列正式登場，6日邀請《影后》詹子萱、牧森、詹懷雲以及歌手Karencici、高爾宣一同演繹該系列，至於要送什麼禮物給身邊親朋好友？詹懷雲俏皮回應，「我會送我自己，不然只送媽媽等下爸爸也會想要」。





▲《影后》（左起）牧森、詹子萱、詹懷雲 。（圖／品牌提供）

詹懷雲這次身穿黑色俐落西裝現身，他認為身上最有聖誕氣息的單品，就是脖子上長長的酒紅色領結。而被問到私下過聖誕節都會做些什麼？他則說通常都會交換禮物，跟朋友吃飯放鬆一下。牧森身穿黑色繭型連帽上衣與長褲，搭配 Jumbo GG 壓紋後背包；詹子萱則選黑色銀紗格紋針織洋裝與 Gucci Blondie 迷你鏈帶肩背包，猶如重現劇中千金造型，兩人都對手中的包款愛不釋手，散發奢華活力。

▲高爾宣這次示範GG Logo夾克， Karencici背上水晶造型的 Gucci Jackie Notte 迷你鏈帶肩背包。（圖／品牌提供）

高爾宣這次示範GG Logo夾克搭配銀色鏡面 GG Monogram 旅行袋，他非常喜歡這搶眼的行頭，「今天的亮點是包包，造型很像回到我一開始出道的樣子，蠻新鮮，而且包包自帶聖光，放在家當擺設也很好看」。Karencici也認為閃亮的穿搭是派對重點，手中水晶造型的 Gucci Jackie Notte 迷你鏈帶肩背包就很點題。





▲ Gucci Jackie Notte 迷你鏈帶肩背包 。（圖／品牌提供）







▲標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955以及GUCCI GG Marmont小手提包 。（圖／品牌提供）



Gucci Gift 假日禮讚系列以多彩色系為大家揭開派對序幕，標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955 到 GG Marmont 系列包款，而黑、銀色單品也是一種百搭穿搭提案，Jackie Notte 包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，成為派對與日常穿搭的優雅之選。





▲水鑽漸層Jackie Notte 包款、莫卡辛鞋款。（圖／品牌提供）



本次男女裝皆混合珠片刺繡、GG logo營造光澤質感，打造出金銀絲花呢夾克、羊毛洋裝等豐富選擇，在燈光下亮麗吸睛。另也提供馬銜鍊芭蕾舞平底鞋，運用方形鞋頭、蝴蝶結與馬銜鍊結合低調奢華的設計，採用義大利「袋式製鞋法 Sacchetto」，內襯柔軟包覆足部，從頭到腳注入時尚亮點。





▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。2024 Miu Miu Holiday涵蓋鞋款、配件包款以及服飾等，驚喜曝光了與New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋，有別於過去運動鞋款式，運用漸層仿舊的手法打造出穆勒鞋概念，變得更加休閒日常。而經典包款 Arcadie、Aventure、Penny與 Wander 包款搭配搶眼的吊飾。托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比；採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形，相信也吸引不少人的視線。





▲ （依序）Miu Miu Aventure、matelassé 肩背包、New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋。（圖／品牌提供）