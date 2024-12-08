懶人有懶福三大星座！TOP 1用力經營人脈　私底下超鬆軟

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

懶惰的人看起來好像不夠努力，但以下這三大星座因為心態、做事風格與別人不一樣，所以看似很懶，其實他們只是把精力放在對的事情上，可以說是懶人有懶福，一輩子都可以享清閒。

TOP 3：射手座

射手座與其說是懶，不如說他們主要把焦點放在「自由」，任何與之牴觸的麻煩事，他們都不會參與，喜歡享受無拘無束的生活，生活節奏是自己帶的，不用別人牽著走，加上他們生活樂觀積極，面對問題充滿勇氣去挑戰，所以當然不會困擾自己前行，是平淡日子中的一點小刺激。

TOP 2：雙子座



雙子座可以說是充滿智慧，他們在任何事情上都機靈變通，總是可以在最短的時間內想到解決辦法，加上他們喜歡變化刺激，挑戰就是活下去的動力，所以麻煩事總是很迅速可以解決，剩下的人生當然就是做自己想做的事情，享受人生悠閒愜意的日子，不給自己添麻煩事。

TOP 1：天秤座



天秤座外表看起來優雅大氣，天生外型亮眼、懂社交進退，讓人相處起來如沐春風，私底下他們可以說是懶人的極致，因為他們把所有精力都用在表面，他們不喜歡被繁瑣的事情束縛，所以獨自一人就是能放多鬆就有多鬆，達到完美的平衡，而且很懂得享受生活，樂於接受別人幫助，難怪日子輕鬆舒適。