打破省錢迷思！專家大推「六罐子理財法」輕鬆存到飽





▲專家大推「六罐子理財法」輕鬆存錢。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

年輕人都會有一個迷思，就是等之後賺大錢再開始儲蓄和理財。其實不論賺了多少錢，都應該做理財分配，才不會讓辛苦賺的錢莫名失蹤。以下就推薦「六罐子理財法」顧名思義將金額分成六大塊，做出最簡單有效的儲蓄。簡單來說，就是將每個月收入分成三大類，消費類、投資類、存錢類。

第一塊：理財戶10%

對於理財投資許多人都抗拒，但是專家認為，小金額理財是有利儲蓄的，只要支出賬戶10%的金額用作基金股票等投資，建議發薪日就存入賬戶，並且只進不出，才會有效理財。

第二塊：生活戶 55%

賺的錢有一部分必須支出，像是飲食、交通，建議一開始就定好每個月必須支出的比例。55%已經算是比較足夠的，如果還是覺得入不敷出，就要思考一下自己的飲食或交通方式，省下就是賺到。

第三塊：享樂戶 10%

別以為存錢就必須捨去玩樂的部分，專家也認為，適當的玩樂是好事，以免累積壓力之後敗的更多，所以10%部分拿來遊玩，但是注意拿捏分寸。也提醒自己，每個月都必須持之以恆的存錢，有進有出才是正常。

第四塊：學習戶 10%

社會新鮮人都還需要不斷學習，精進自己的工作能力。因此這個部分，不光是存下學習基金，也是勉勵自己，要不斷地學習新東西，等到這筆錢存多了，也是意外的收穫。

第五塊：夢想戶 10%

賺錢本來就該犒賞自己，從小錢開始存起很重要。這個賬戶又被稱作是結婚、旅遊、名牌基金，雖然每個月只支出10%，累積下來也是一筆客觀數字，下次想消費時不妨用這個方法，不要讓自己突如其來的衝動，打亂存錢計劃。

第六塊： 贈與戶 5%

存錢之餘別忘記幫助別人，這個部分雖然只有5%，不過也是提醒自己，有能力去幫助別人是很美好的事情，同時給父母的錢也可以放入這個項目。