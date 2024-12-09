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仕高利達「開門就胡」好討喜　慕赫金色光束換新裝

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▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

▲仕高利達威士忌春節新裝禮盒上市，12年蘇格蘭威士忌禮盒售價790元。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年即將到來，仕高利達以麻將為靈感設計的春節禮盒，搭配經典酒款與實用贈品，展現十足的年味；而慕赫則以典雅的全新包裝與精緻酒款，為春節送禮增添奢華選擇。

▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

▲仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌禮盒，售價550元。

仕高利達：麻將開運禮盒添年味
仕高利達2025春節禮盒主打「碰」、「發」、「胡」等麻將術語，將國人熟悉的文化元素巧妙融入設計，成為歡聚桌邊的絕佳陪伴。三款主要禮盒分別包含仕高利達12年、金雪莉和金牌威士忌，各自展現品牌的調酒特色與創意巧思。

仕高利達12年禮盒主打「開門就胡」，以其得獎的經典酒款帶來勝利的寓意，酒體呈現濃郁花果香氣，入口滑順且餘韻醇厚，十分適合與親朋好友分享。金雪莉禮盒則以「發」為主題，搭配西班牙雪莉桶熟成的酒款，帶有蜂蜜與麥芽香氣，為味蕾增添多層次的甜美感受。 

▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

▲仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新年禮盒，售價480元。

針對更高CP值需求，金牌禮盒設計簡潔，強調「連碰好運」，以微甜滑順的酒體迎接牌桌與年節的好運。所有禮盒內均附贈燙金設計的小威杯，提升飲用儀式感，建議售價從480元起。

▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

慕赫：經典單一麥芽酒款搭配奢華包裝
擁有200年歷史的慕赫酒廠以春節為契機，推出躍金典藏版系列單一麥芽威士忌，涵蓋12年、14年、16年與18年四款產品。包裝採午夜藍搭配金色光束設計，象徵新年新氣象，並附贈水晶品酩杯等配件，兼具實用與收藏價值。

▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

▲慕赫16年單一麥芽威士忌躍金典藏版，售價2,950元。

慕赫12年酒款以波本桶熟成，帶出香草與焦糖的柔和香氣，搭配微妙的辛香料尾韻，適合品酩新手探索其經典風味，售價為1,980元。14年則採用雙桶熟成，結合雪莉桶與波本桶特性，展現多層次的果香與烘焙堅果氣息，建議售價為2,480元。

▲威士忌春節新裝禮盒上市。（圖／各品牌提供）

▲慕赫18年單一麥芽威士忌躍金典藏版，售價5,500元。

16年款以Oloroso與Pedro Ximénez雪莉桶熟成，擁有濃郁的堅果與果乾風味，尾韻悠長細膩，售價2,950元。18年則以雙桶熟成工藝，呈現琥珀金色澤與木質香氣，搭配豐饒的果香，售價5,500元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

春節, 酒款, 禮盒, 奢華, 麥芽

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