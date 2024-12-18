「保護地球·恒動不息」計劃喚醒保育意識　共築地球美好未來

▲左:國家地理探險家史提夫．博伊斯（Steve Boyes）/ 右:法國生物聲學家米歇爾．安德烈（Michel André）。（圖／勞力士提供，下同）

時尚中心／台北報導

近一世紀以來，勞力士不斷支持探險先鋒，而隨著世事變動，品牌已將探險從最初純粹的探索發現，逐漸轉變為保護地球的方式，於2019年推出「保護地球．恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative），支持傑出人士及組織運用科學了解當今環境挑戰並制定解決方案。勞力士雄才偉略大獎得主以及法國生物聲學家米歇爾．安德烈（Michel André），致力將亞馬遜保護區成為生物聲學技術應用的前沿陣地，保育雨林生物的多樣性；而國家地理探險家史提夫．博伊斯（Steve Boyes）則率領「非洲大脊樑」（Great Spine of Africa）考察隊，致力於深入了解並保護非洲的重要水道。

▲生物聲學家米歇爾・安德烈（左中）向當地社區展示從附近樹上取下的節點，並檢查它是否正常運作。

「保護地球·恒動不息」計劃

馬米拉瓦可持續發展保護區

勞力士2002年雄才偉略大獎的五位大獎得主包括兩名環保守護者，即巴西靈長類動物學家、保育者兼巴西亞馬遜馬米拉瓦可持續發展保護區（Mamirauá Sustainable Development Reserve）創辦人荷西．馬斯奧．艾爾斯（José Márcio Ayres）以及法國生物聲學家米歇爾．安德烈（Michel André），安德烈發明的水底裝置可以辨認鯨魚的聲音，並提醒附近的船隻避免與鯨魚碰撞。

▲研究所成員們以及勞力士大獎得主米歇爾・安德烈將水底錄音機放置在下方的河流中。

1996年成功建立馬米拉瓦可持續發展保護區，於2002年計劃擴展至鄰近的阿瑪納保護區（Amanã Reserve），成立當時全球最大規模不間斷的雨林保護區。

可惜艾爾斯在完成此壯舉僅一年後便與世長辭，但其精神仍然傳承不息。馬米拉瓦的保育模式已推廣至世界各地，影響深遠。一支優秀專業團隊傳承其保育精神，繼續進行管理及保護工作。馬米拉瓦研究所（Mamirauá Institute）現任科學總監埃米利亞諾．埃斯特思．拉馬略（Emiliano Esterci Ramalho）初見艾爾斯時只是一名見習研究員，至今已在保護區生活工作二十年。馬米拉瓦研究所是艾爾斯於1999年成立的社會組織，旨在開展研究，支持亞馬遜生物多樣性的保護與可持續運用。

艾爾斯的熱忱與精神至今仍激勵著人們為保護亞馬遜而奮鬥。2013年，安德烈來到馬米拉瓦，驚歎於繁茂的雨林景觀、出色的保育成效以及保護區與社區合作模式的成就。他很快意識到，馬米拉瓦保護區的創辦人正是十年前同為勞力士雄才偉略大獎得主的艾爾斯。他決定發揮所長，運用專業知識襄助馬米拉瓦保護區的大型計劃。

安德烈與拉馬略合作，在整個馬米拉瓦保護區安裝了22部名為「節點」的聲波感應器，可記錄一系列波長，辨別數公里以外的聲音，並留存錄影。每年，團隊都會從森林深處的樹梢位置取回節點，在定製河船上的流動實驗室對其進行保養及分析。根據感應器收集的資訊，可繪製出有關生物多樣性及棲息地的多層「聲音地圖」，堪稱世界上最大的單一生物聲學數據庫。未來，安德烈及拉馬略希望將「天道計劃」推廣至整個亞馬遜流域。

「保護地球·恒動不息」計劃

「非洲大脊樑」考察：卡賽河



「非洲大脊樑」（GREAT SPINE OF AFRICA）考察隊發現剛果河主要支流可能的新源頭。

水是生命之源。水源安全已成為非洲備受關注的重大議題；由勞力士「保護地球·恒動不息」計劃合作夥伴兼國家地理探險家史提夫．博伊斯（Steve Boyes）率領的「非洲大脊樑」考察活動正在徹底改變我們對非洲大陸水資源供應的認識。透過揭示許多非洲大河皆發源於安哥拉高地等鮮為人知的巨型水塔，博伊斯力求確保我們得以了解並保護這個近五億人保障水源安全的地區。

該地區的泥炭地猶如巨大海綿，儲水重量可達乾燥時的25倍，即使在和記憶可確保河流的穩定供水。泥炭地因此成為有效益的水塔: 儲存並提供淡水，在旱季維持下游的生命，讓這片土地能生生不息運作。

在最近一次考察中，博伊斯率領12人組成的團隊，沿著剛果河主要支流卡賽河進行了為期五週、全程627公里漫長而又艱鉅的探索之旅，並獲得非同尋常的研究成果。一項初期發現令人震驚：卡賽河的源頭可能存在誤認。團隊發現，發源於安哥拉高地的文漢戈河（Munhango River）供應的水量幾乎是目前認定源頭的兩倍。這意味著卡賽河的源頭距離尚比西河（Zambezi）的真正源頭僅20公里，而尚比西河的真正源頭亦位於安哥拉高地水塔。

傑出的成就得來不易，博伊斯的考察之旅充滿艱辛。考察隊需要穿過安哥拉── 這個內戰了數十年而變得滿目瘡痍且遍佈地雷的國家，因此在第一段旅程中需使用特製裝甲卡車。

▲史提夫・博伊斯（右）與其他研究員在卡賽河中發現的各種魚類。團隊在過去十年的考察中發現了150多個新物種。

儘管探索這樣一條偏遠荒涼的河流面臨著艱鉅挑戰，但同樣帶來了豐厚回報。這裡的動物並不懼怕人類，令考察隊得以密切觀察當地的野生動物。迄今，他們在安哥拉高地發現了143種科學新物種。「這裡的河馬和猴子從未見過人，雀鳥也不懼怕人類。正如馬達加斯加或紐西蘭的動物對人類並不畏懼。這真是不可思議。」

▲史提夫・博伊斯用水質探測裝置，測量卡賽河的物理生態在旅途中收集的寶貴數據中。

泥炭地不僅是重要的水塔，亦具有卓越的碳匯能力，可將大量密度極高的碳儲存數千年。博伊斯認為，安哥拉泥炭地擁有豐富的生物多樣性，而且能夠有效儲存碳與水，因此保護泥炭地對全球至關重要。了解剛果河及尚比西河的這個重要源頭是保護它的關鍵。「我們的工作很重要，有助政府在水資源運用、城市發展及基礎設施項目方面作出明智決策。」

勞力士「保護地球．恒動不息」計劃涵蓋的領域日益廣泛，由於參予計畫的探險家、生物學家、保育學家等各界專家努力不懈，帶來豐碩的成果，同時也喚起世人重視保護地球的意識，不同的保護計劃互相支持，互為補充，成就一段跨越數十載的佳話，勉勵人們攜手合作，共築地球美好未來。

勞力士「保護地球・恒動不息」計畫的寶貴傳承

勞力士「保護地球・恒動不息」計畫的非洲大探險









