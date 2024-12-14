SONY年終優惠買電視送PS5！LG買特定產品送4千元即享券

記者蔡惠如／綜合報導

歲末年終期間，家電品牌Sony與LG紛紛推出促銷活動，吸引消費者搶購家電好物。Sony主打買電視送PS5，而影音設備與影像產品最高可現折5,000元；LG則以多元家電優惠與新年煥新攻略，特定產品推出最高4,000元的即享券，助力消費者更新居家空間。

▲年末家電品牌優惠，選購BRAVIA XRM-85Z9K並至官網註冊，即可獲得旗艦娛樂組PlayStation5 (Slim)數位版主機和INZONE M10S電競螢幕。（圖／品牌提供）

SONY宣布自即起至明年2／16期間，推出多項家電優惠，針對BRAVIA電視系列提供豐厚回饋，購買特定型號如BRAVIA XRM-85Z9K、4K OLED 65A95L或Mini LED Y-85XR90機種，註冊即可獲贈PS5 Slim數位版主機與INZONE M10S電競螢幕。

而其他電視產品包括BRAVIA全新3 / 7系列、X90L系列等也推出單品特價，最多可省1萬元，包含售價189,900元的Y-85XR70，特價179,900元；原價79,900元的XRM-75X90L，特價74,900元，現省5,000元。其他熱門家庭劇院設備、藍牙耳機與相機產品，也有現金折扣或贈品回饋。

▲LG消費滿30萬元即送一台筆記型電腦。

LG今年則推出「美型新生活 享樂迎春」活動，多達360項優惠品項，涵蓋廚房、清潔、娛樂等多種家電需求。即起至明年2／9期間，於任一通路購買指定家電，單筆發票總金額滿30萬元並完成上網登錄，可獲LG gram極致輕薄筆電14吋乙台。

業者表示，活動期間購買WashTower AI智控洗乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥第二代、DoorCooling+ 冰箱指定型號，即可獲得3,000元至4,000元的好禮即享券，可折抵王品集團、7-ELEVEN、全家、家樂福、大潤發、屈臣氏、特力集團、漢來美食通用券、遠東SOGO百貨、遠東百貨、遠東巨城購物中心、foodpanda、寶雅集團、漢神百貨/漢神巨蛋、瓦城集團、爭鮮集團之消費。

奇美年終也推出「金蛇舞春 好禮送」活動，購買指定機種電視，可依照購買型號獲得價值6,988元的無線智能觸控吸塵器、價值3,688元的微電腦氣炸烤箱、價值3,180元的OMRON低週波治療器、價值2,480元的藝術風格快煮壺等贈品。

▲CHEIMEI 奇美家電Q2系列Google TV。