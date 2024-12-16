fb ig video ETtoday search mobile

想送男生的年末禮物精選！大數據指標TOP 3絕對送到心坎裡

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末是感謝身邊好友、同事或是親人的好季節，比起禮物的高貴，心意的表達更為重要，所謂「禮輕情意重」，怎麼樣在對方不知道的情況下，把溫暖傳達給對方是一門高深的藝術，質感選物10/10 APOTHECARY就從大數據之中，挑選出年輕、熟男喜歡的好物，跟著買絕對不會錯。

【年輕男性精選】

在青春的年紀，最想把最完美的魅力展現出來，在數據顯示中，可以發現充滿個人色彩以及性格的單品，特別受到年輕男性歡迎。

人氣TOP 3：L:A BRUKET 181香氛片－扁柏，售價850元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

具有低調木質調香氣的扁柏氣息，讓人感受到寧靜平和的氣息，不管是自己使用或是送人，都是很好入手的價格，也充滿氛圍的好物。

人氣TOP 2：Maison Margiela 爵士酒廊淡香水，100ml、售價5,600元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

也許是一個「為賦新詞強說愁的年紀」，香醇的萊姆酒在私人爵士俱樂部裡散發澄澈金黃，沉穩的酒香混合雪茄的氤氳繚繞，感覺充滿故事又令人沉醉的香氣。

人氣TOP 1：Maison Crivelli 北境苦艾淡香精，100ml、售價7,200元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

帶有北國寒冷空氣夾雜著雪花般的氣息，透過檸檬傳遞出清涼的氛圍，寧靜的苦艾酒淡淡微醺著，帶點自由不羈的靈魂。

【成熟男性精選】

身為成熟的男性歷經社會歷練，個性越趨圓滑、穩重，比起年輕時的稜角，不露鋒芒成為人生準則，更專注居家的生活品質，重視每一個人生細節。

人氣TOP 3：Perfumer H 線香－墨水，售價1,500元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

宛如濃墨在宣紙暈染出深淺層次，這款墨水的香調充滿沉澱內斂的氣氛，點燃瞬間搭配些微煙霧的焚香氣息。

人氣TOP 2：Diptyque 2024聖誕限量冷衫室內噴霧，售價1,560元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

來自北國高聳山林的冷衫香氣，與溫暖樹脂相容交織出些微暖意，既清新又充滿溫馨質感的氛圍，具有木頭層次又不會過於濃烈。

人氣TOP 1：(MALIN+GOETZ) 2024大麻草香氛禮盒，售價4,500元

L:A BRUKET,Maison Margiela,Maison Crivelli,Perfumer H,Diptyque,(MALIN+GOETZ),10/10 APOTHECARY,香氛,送禮,。（圖／品牌提供）

最具代表性的大麻草香氣，給人一種放鬆、CHILL的時髦氛圍，比起聚焦在強調個人特色，放鬆成了人生唯一信仰。

關鍵字：

L:A BRUKET, Maison Margiela, Maison Crivelli, Perfumer H, Diptyque, (MALIN+GOETZ), 1010 APOTHECARY, 香氛, 送禮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

番茄、紅椒都在內！營養師曝「紅色食物」能提高免疫力

番茄、紅椒都在內！營養師曝「紅色食物」能提高免疫力

身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？

身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？

星巴克12／9起推3特定飲品單一價99元　單杯最多省71元

星巴克12／9起推3特定飲品單一價99元　單杯最多省71元

Care Bears快閃店進駐信義A11 王子邱勝翊「大學生穿搭」迷倒粉絲 「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人 朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者 Jisoo、Danielle都穿黑色長靴！韓星最強冬靴搭配　出國一雙搞定穿搭 「內心長不大」星座Top 3 ！第一名成熟是給外人看　越老越幼稚 新光三越會員破400萬　12／12起免消費直接拿「1000元耶誕禮金」 衣櫃裡不能沒有「丹寧褲」！5種搭配刷存在感　最推西裝外套不出錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面