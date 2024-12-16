想送男生的年末禮物精選！大數據指標TOP 3絕對送到心坎裡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末是感謝身邊好友、同事或是親人的好季節，比起禮物的高貴，心意的表達更為重要，所謂「禮輕情意重」，怎麼樣在對方不知道的情況下，把溫暖傳達給對方是一門高深的藝術，質感選物10/10 APOTHECARY就從大數據之中，挑選出年輕、熟男喜歡的好物，跟著買絕對不會錯。

【年輕男性精選】

在青春的年紀，最想把最完美的魅力展現出來，在數據顯示中，可以發現充滿個人色彩以及性格的單品，特別受到年輕男性歡迎。

人氣TOP 3：L:A BRUKET 181香氛片－扁柏，售價850元

具有低調木質調香氣的扁柏氣息，讓人感受到寧靜平和的氣息，不管是自己使用或是送人，都是很好入手的價格，也充滿氛圍的好物。

人氣TOP 2：Maison Margiela 爵士酒廊淡香水，100ml、售價5,600元

也許是一個「為賦新詞強說愁的年紀」，香醇的萊姆酒在私人爵士俱樂部裡散發澄澈金黃，沉穩的酒香混合雪茄的氤氳繚繞，感覺充滿故事又令人沉醉的香氣。

人氣TOP 1：Maison Crivelli 北境苦艾淡香精，100ml、售價7,200元

帶有北國寒冷空氣夾雜著雪花般的氣息，透過檸檬傳遞出清涼的氛圍，寧靜的苦艾酒淡淡微醺著，帶點自由不羈的靈魂。

【成熟男性精選】

身為成熟的男性歷經社會歷練，個性越趨圓滑、穩重，比起年輕時的稜角，不露鋒芒成為人生準則，更專注居家的生活品質，重視每一個人生細節。

人氣TOP 3：Perfumer H 線香－墨水，售價1,500元



宛如濃墨在宣紙暈染出深淺層次，這款墨水的香調充滿沉澱內斂的氣氛，點燃瞬間搭配些微煙霧的焚香氣息。

人氣TOP 2：Diptyque 2024聖誕限量冷衫室內噴霧，售價1,560元



來自北國高聳山林的冷衫香氣，與溫暖樹脂相容交織出些微暖意，既清新又充滿溫馨質感的氛圍，具有木頭層次又不會過於濃烈。

人氣TOP 1：(MALIN+GOETZ) 2024大麻草香氛禮盒，售價4,500元

最具代表性的大麻草香氣，給人一種放鬆、CHILL的時髦氛圍，比起聚焦在強調個人特色，放鬆成了人生唯一信仰。