奧運金牌選手林郁婷「正向態度」代言醫美　自認膚質挺不錯

▲林郁婷對自己膚質有自信。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷（12日）出席診所開幕記者會，以診所形象大使之姿，大談肌膚保養術，她分享對自己的「膚質」最有自信，皮膚好和運動脫離不了關係，私下的她重視防曬和清潔，和一般女生一樣也很愛美，有機會就會照鏡子確認一下狀態是否OK，會讓自己更開心自信。

▲開幕活動同時為形象大使林郁婷驚喜慶生。

林郁婷今日以一身合身套裝現身，展現修長身材，現場被問及如何保養肌膚？她回：「除了防曬，自己平常最重視就是保濕，隨身會攜帶保濕棒，哪裡乾就塗哪裡，像是自己嘴唇也比較容易乾燥脫皮，會隨時注意保持好狀態。」

而今天她也表現出超凡的正向態度，被聊到如何面對挫折？她笑回：「相信一切都是最好的安排，因為自己個性較獨立，遇到困難很少會和別人傾吐，很多時候都是自己消化，只要保持正向態度，開心才是最重要，負面情緒太多，並不會讓事情變得更好，換個想法，我們可以活得更快樂。」

被問到當肌膚出現問題怎麼辦？她則妙回：「找出問題、面對問題、解決問題」，就像是自己在國外參賽時曾為痘痘所苦，但越不理它就會越嚴重，所以必須找出原因，接著尋求專業建議，請醫師提供治療方案。」她以正向的態度面對痘痘，同樣也用健康心態面對人生的各項難題和考驗。