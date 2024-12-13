12／13十三號星期五要做啥？　先去星巴克喝咖啡買一送一

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今12／13是西洋十三號星期五，星巴克祭出「大杯以上好友分享」優惠，從上午11點起號召消費者到店內喝咖啡，趕走（可能）的陰霾享受溫馨的咖啡時光，而85度C則有周五咖啡日，中大杯咖啡也有第二杯半價優惠。

星巴克12／13限定一天推出「13號星期五 好友分享日」優惠，當天從上午11點起至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項包括雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，讓消費者真正有感，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

今天也是85度C周五咖啡日常態優惠，限定一天中大杯咖啡第二杯半價，消費者只要購買同品項、規格的咖啡，不限冰熱即可享有第二杯半價優惠，此優惠僅限門市購買。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。