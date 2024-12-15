交換禮物怎麼挑？1000元以下禮物清單　輕鬆成為送禮MVP

記者陳美伶／綜合報導

每年年末讓人最期待又害怕的交換禮物環節，今年不用為交換禮物煩惱了，特別精選以下「實用性」與「趣味性」禮物清單，從基本的500元以下到千元初入手都有，讓你輕鬆贏得「送禮MVP」的稱號。

「實用性」美感至上

500元（含）以下：

台灣茶日 聖誕襪禮物包禮盒

是禮盒也是隨身包，以聖誕襪包裝台灣精選茶包、花果茶糖磚、手工餅乾及一個橡果濾茶器，有吃有喝還能用CP值超高。

▲台灣茶日 聖誕襪禮物包禮盒（暖茶款），NT$499。（圖／Pinkoi提供，下同）



喜光全光譜 達文西幻影燈

以光影設計展現科技與美感結合的達文西幻影燈，無論是裝飾或燈具都能帶來無可挑剔的質感升級，收到的人只會讚嘆太美了吧！

▲喜光全光譜 達文西幻影燈（暖茶款），NT$500。

1000元以下：

HANSCHIU 聖誕樹紙團擴香組

迷你聖誕樹造型搭配細膩的紙團擴香設計，擺放任何地方都適用，一秒讓家中充滿節慶氛圍。

▲HANSCHIU 聖誕樹紙團擴香組，NT$511。



列印生活 極黑星球擴香石

以宇宙元素為主題的擴香擺飾，將這顆神秘又極簡的極黑星球放進家中，一秒踏進外太空，低調的力量感更是現代生活的藝術品。

▲列印生活 Universe元宇宙系列極黑星球擴香石，NT$748。



HANSCHIU 威士忌杯+大理石冰磚

設計感十足的威士忌杯搭配大理石冰磚，酒鬼最愛的小酌直接升級儀式感享受。

▲HANSCHIU 威士忌杯+大理石冰磚，NT$995。

愛蕊友肌 按摩刮痧板、舒緩滾珠精油原木禮盒

上班族最需要！直接掃除負能量，透過按摩刮痧還能舒緩疲勞，絕對是全場最貼心的禮物。

▲愛蕊友肌 按摩刮痧板、舒緩滾珠精油原木禮盒，NT$999。

「趣味性」獵奇又好笑



500元以下：

L'appeso 倒吊人 Good Luck 去去衰運走 運動長巾／毛巾

洗澡後身心舒爽，再搭配去去衰運走的長毛巾擦拭，滿滿好運降臨；網友更發揮創意，貼在牆上還能趨吉避凶。

▲L'appeso 倒吊人 Good Luck 去去衰運走 運動長巾／毛巾，NT$380。

seonmoonbkk 聖誕樹鑰匙圈

一秒讓朋友跟上今年流行的掛飾風潮，乍看是聖誕樹，但其實是可愛的小聖誕樹人，還能客製化選擇本體、鞋子、吊飾鍊子與搭配零件的配色，網友評價幾乎收到實品的人都非常喜歡。

▲seonmoonbkk 聖誕樹鑰匙圈，NT$389。

FELISSIMO 牡蠣造型隨身手帕

這兩顆新鮮的牡蠣竟然是手帕！兼具實用與幽默感，隨身攜帶在身上，拿出來使用眾人的反應會很驚訝。

▲FELISSIMO 牡蠣造型隨身手帕，NT$432。

1000元以下：

The Wax Can 蛋撻香薰蠟燭

栩栩如生的蛋撻蠟燭，點燃會散發出迷人的蛋撻奶香，是新鮮出爐的味道，還是香港最有名的牛油蛋撻。

▲The Wax Can 蛋撻香薰蠟燭，NT$689。

認真做無聊事 聖誕The Finger Pin（ DIY Kit組合）

幽默滿分的發洩小幫手，滑稽手指造型的別針，輕輕一拉就能讓拳頭變中指，建議與好朋友私下一起玩、一起搞笑即可，不要到處亂比，因為代價不菲。

▲認真做無聊事 聖誕The Finger Pin（ DIY Kit組合），NT$695。



Udoland 有手就行 手手肥皂



一雙纖纖玉手的肥皂，讓洗手成為一種趣味體驗，手中還藏有一枚硬幣或一顆925銀的愛心，最後的驚喜你會得到的是愛還是錢？

▲Udoland 有手就行 手手肥皂，NT$945。

WEAVISM織本主義 迷你魚頭包



很夯的魚頭包，由台灣機能設計品牌WEAVISM織本主義製作，看起來像小廢物但完全不廢，古怪的魚頭設計放得下零錢、信用卡、唇膏與AirPods等小物，掛著就引人注目。

▲WEAVISM織本主義 迷你魚頭包，NT$980。



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