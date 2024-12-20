盤點7個韓國現象級品牌　STAND OIL、BLUE ELEPHANT、TIRTIR台灣也能買

▲韓國現象級潮流品牌陸續登台。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

近年來，韓國潮流品牌憑藉出色的設計和實用性橫掃全球市場！但以往只能親飛韓國或是上網找韓國代購，沒想到今年這些話題韓牌通通陸續進軍台灣，關於它們的品牌特色、快閃店資訊以及必買單品，妳一定不能錯過。

STAND OIL自進軍台灣市場以來，簡約俐落的設計理念，已在時尚界掀起一波熱潮。本月STAND OIL即將於台北京站開設第二間快閃店，並推出聖誕限定酒紅與銀色的CHUBBY BAG和PLEATS BAG，以及秋冬新品CHUBBY HALF BAG和SQUARE LOW BAG，因為款式豐富多元，相信一定能滿足妳的日常穿搭需求。

▲CHUBBY BAG原價4,400元，快閃店優惠價3,959元、SQUARE LOW BAG原價3,750元，快閃店優惠價3,000元、CHUBBY HALF BAG原價3,600元，快閃店優惠價2,880元。（圖／品牌提供）



BLUE ELEPHANT融合復古與現代的設計，憑藉高性能鏡片與亞洲臉型友好的框架，是許多KPOP明星們的日常配件首選，今年品牌以秋冬霧光色系推出多款新品，趁現在北中南都有快閃櫃位時衝現場試戴，還有IG打卡活動能參加，享全品項單支現折$500的折價券喔。

▲ORR BLACK聖誕限定價1,780元、FANNY GREY TINT聖誕限定價1,780元、SLAY Red Wine聖誕限定價1,780元。（圖／品牌提供）



韓國超人氣品牌EPT以其舒適與耐用的鞋履服裝設計，迅速成為年輕潮人的心頭好！繼日前全台首間限定快閃店於瑪黑家居中山店盛大開幕後，此次EPT再次公布重磅消息，攜手潮流藝術家GRAFFLEX推出以其標誌性的「沒有眼睛的笑臉」設計結合黑黃對比、only台灣獨賣的限定聯名系列！系列中推薦的必買單品，首選當然是份量感十足的FAT復古皮革滑板鞋，亮眼的漆黑X鮮黃色，能展現出酷甜街頭風格；還有絕對百搭的聯名T恤，不管搭配褲裝裙裝都好看，也很推薦跟男友一起買來當成情侶衣。

來自韓國聖水洞的保養品牌Kuoca，以其頂級成分和優雅設計受到眾多消費者喜愛，因為實在太多人敲碗實體店櫃，品牌現已插旗台北SOGO百貨忠孝館2F，提供冬季限定禮盒與香氛片等精選商品，想找送親朋好友的禮物，來這裡一趟就對了。

▲Kuoca全系列商品及限定禮盒，皆可於品牌官方購物網站www.kuoca.tw及台北遠東SOGO忠孝館2南側手扶梯處Kuoca快閃櫃購買。（圖／品牌提供）

在韓國OliveYoung可說是熱銷彩妝品牌代表的Muzigae Mansion，其新品「柔霧大廈唇頰棒」一筆同時適用於唇部與頰妝，將眼唇統整為同色，真的很有高級氛圍感；而「美肌綁繩持久柔焦氣墊粉餅」則可帶來完美底妝效果，在修飾毛孔與細紋的同時還能保有輕盈透氣感，很適合秋冬季節。

▲慶祝新品上市，Muzigae Mansion特別推出限時優惠活動，凡即日起至SGOOii香爵官網與屈臣氏門市購買「柔霧大廈唇頰棒」與「美肌綁繩持久柔焦氣墊粉餅」，皆即可享有85折優惠。（圖／品牌提供）



以韓國珍貴自然有效成分搭配最新東方醫學科技調配的秀雅韓，深受熟齡肌女性愛用的黑蘭極萃家族迎來生力軍了！內含66%養膚成分的「黑蘭極萃輕透氣墊粉餅」，將保養與彩妝完美結合，不僅擁有保濕度卓越的奶油質地，更可維持長時間水感潤澤，讓底妝隨時呈現宛如護膚SPA後的晶瑩剔透感。

▲秀雅韓黑蘭極萃輕透氣墊粉餅SPF50+/PA+++，於全省寶雅門市獨賣熱銷中。（圖／品牌提供）



韓國知名美妝品牌TIRTIR主打專注安全親膚成分，其專為亞洲女性膚質量身訂做的明星商品小紅石氣墊粉餅，不僅具備遮瑕、防曬與持妝等多重功能，更添加紅色蜂膠、舒紅素和玫瑰茄花萃取等三大紅色護膚成分，可提供長達72小時的水光妝效！

▲不過美麗的底妝回到家還是要認真卸妝才OK，這次TIRTIR更與MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾聯手推出「上妝卸妝完美組」，為忙碌的現代人，提供從上妝到卸妝的一站式解決方案。（圖／品牌提供）



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