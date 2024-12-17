台灣隊長陳傑憲「中分中長髮」太帥　哪些臉型適合？加碼5款範本都能留

文／美人圈

帶領中華隊拿下冠軍的大功臣少不了「台灣隊長」陳傑憲，神似吳奇隆四爺的帥顏，加上愛老婆顧家的好老公形象，讓他IG粉絲數狂飆超過20萬人，連直男都好暈！可別看四爺陳傑憲現在一頭蓬鬆中分中長髮造型帥氣逼人，其實過去的他也曾留過不適合的NG髮型，但自從留長頭髮和瀏海，五官立體度立刻跳出來、整個人氣質也變得不一樣，效果堪比整形，一票Threads網友都紛紛敲碗四爺同間髮廊，希望男朋友都能去剪。

▲陳傑憲。（圖／IG@hsien_1994）

▲（左）陳傑憲早期髮型、（右）2024年陳傑憲機場穿搭。（圖／IG@hsien_1994、@baseballbiji）

近期恰好想換髮型的男士們，可別急著找設計師指定「四爺」陳傑憲同款，其實中長髮也是相當挑臉型的！究竟哪些人適合？2024年又有哪些男生中長髮髮型必嘗試？本篇一次告訴你。

▲陳傑憲的中分中長髮也是相當挑臉型。（圖／IG@hsien_1994）

男士中長髮髮型適合臉型?

立體感五官：像四爺陳傑憲就屬於五官深邃立體的代表，留長髮會讓臉部特徵更加突出，氣質瞬間提升。

下顎線骨骼感明顯：如果你擁有俐落分明、骨感較重的下顎輪廓線留起長髮就會特別有魅力，臉型比較圓反而看上去有點稚氣。

長臉更適合：長髮可以在一定程度上縮小臉型的縱向程度，平衡臉部比例。且通過選擇四爺陳傑憲同款帶有紋理感的瀏海髮型或是蓬鬆捲髮就能增加臉部寬度，達到更好的視覺效果。

▲（左起）韓國模特兒李洙赫、陳傑憲、提摩西夏勒梅。（圖／IG@leesoohyuk、@hsien_1994、@tchalamet）

2024男生中長髮髮型推薦：中分中長髮

陳傑憲中分中長髮絕對是近期髮廊指定率最高的髮型！這款髮型關鍵在於髮根的蓬鬆感與瀏海自然的捲度效果，首先必須使用吹風機把頭頂順著分線吹乾，才能維持持久中分一整天。同時搭配電捲棒或平板夾增加頭髮的彈性和捲度，並在髮尾使用少量護髮油增添髮絲光澤感，最後用定型液固定防止變形，就能打造出痞帥的男神髮型！

▲陳傑憲與老婆Hailey。（圖／IG@hsien_1994）

2024男生中長髮髮型推薦：碎捲狼尾頭

說到長髮男神代表怎能少了BTS 柾國！柾國巧妙的融合隨性感的碎捲髮與狼尾剪，層次感的堆疊讓中長髮看上去輕盈不厚重，凸顯出瀟灑不羈的氣質。

▲BTS柾國。（圖／IG@jungkook_bighitentertainment）

2024男生中長髮髮型推薦：長髮中分捲髮

SEVENTEEN珉奎早期留過的長髮中分捲髮也是狙擊女心的男神髮型，透過中分與蓬鬆捲髮設計，讓整體造型更加豐盈，抹點髮油向後梳也很有文藝浪漫氣息，臉型較瘦長的男生可以大膽嘗試看看。

▲SEVENTEEN珉奎。（圖／IG@min9yu_k）

2024男生中長髮髮型推薦：中長微捲髮

不想要顯得太過成熟，同時又想保留一點少年感，可以選擇BTS V這款中長微捲髮，捲髮弧度大，但不會像羊毛捲那樣過分捲曲，搭配黑色髮色呈現出淡淡地慵懶魅力，氛圍感瞬間拉滿。

▲BTS V。（圖／IG@thv）

2024男生中長髮髮型推薦：濕髮感油頭

處於頭髮過渡期、或是第一次嘗試中長髮的你很推薦李棟旭的濕髮感油頭，利用造型慕斯稍微把頭髮的濕潤和束感抓出來，同時可以在額頭前面保留些許的瀏海線條，直接帶出熟男的性感，晉升行走費洛蒙。

▲李棟旭。（圖／IG@leedongwook_official）



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