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大數據告訴你女生喜歡什麼禮物！跟著選品送絕對不會出錯

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1010 APOTHECARY,LOEWE,bamford,Diptyque,EX NIHILO,EVE LOM,Maison Margiela,香氛,保養,送禮,交換禮物,聖誕禮物。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

贈禮是一門藝術，透過質感選品送到對方心坎裡，是最好的祝福，10/10 APOTHECARY在年末就攜手藝術家周依CHOU YI，在大安旗艦店打造繽紛療癒的Joyful Giving特展，透過溫暖的繪畫帶給人滿滿幸福感之外，現場更陳列多款女性會喜歡的好物，由大數據資料所統整的訊息，挑著送絕不會錯。

【年輕女孩首選】

剛處在進入職場沒多久的小資女，對生活充滿熱情希望，喜歡探索各種不同的可能性，小巧可愛的多樣型單品，滿足她們多變的心情需求，清新淡雅的氣息更是她們青春的代表。

＃LOEWE 奇蹟天光淡香水，100ml、售價5735元

1010 APOTHECARY,LOEWE,bamford,Diptyque,EX NIHILO,EVE LOM,Maison Margiela,香氛,保養,送禮,交換禮物,聖誕禮物。（圖／品牌提供）

如同輕盈的花瓣在空中起舞的氛圍，是充滿綠色水感又輕快的味道，宛如被自然環抱的快樂氣息，一年四季都可以使用，不分季節很百搭。

＃bamford 限量甯靜枕頭噴霧，50ml、售價1100元

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bamford非常經典的枕頭噴霧運用天竺葵的香氣，打造出舒心的綠意，天然精油讓人嗅吸也能感受到放鬆。

＃Diptyque 2024聖誕限量蠟燭禮盒，售價4800元

1010 APOTHECARY,LOEWE,bamford,Diptyque,EX NIHILO,EVE LOM,Maison Margiela,香氛,保養,送禮,交換禮物,聖誕禮物。（圖／品牌提供）

比起熟齡的女性的成熟穩重，少女的心情更為多變，喜歡嘗試各種不同的氣息，一次收納三種不同味道的小巧組合，能滿足她們百變的日常。

【熟齡女性首選】

年齡稍長的女性在工作上、人生中開始邁入不同的階段，對於自己適合的樣貌也更清晰，知道自己適合什麼、在什麼狀況適合什麼樣的單品，而且逐漸會習慣一種熟悉感，而非瞬息萬變的生活。

＃EX NIHILO 迷幻樂土淡香精，100ML、售價9800元

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具有明亮香氣的牡丹花香，結合雪松、麝香，給人清麗優雅感受的同時，又宛如第二層肌膚般貼近，自然、溫柔的內斂感，鋒芒不漏卻充滿智慧。

＃EVE LOM 全能深層潔淨組，售價2500元

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EVE LOM世界第一罐卸妝霜、同時也是品牌熱賣多年的單品，追求新潮已經不是日常，經典、耐用的好東西，是時間帶給女性更懂得愛自己的展現。

＃Maison Margiela 慵懶週末居家香氛，185ML、售價4300元

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比起喜歡外出社交、走跳，製造人生各種回憶驚喜，有點歷練的女性深知冬日早晨能睡晚一點、賴在床上享受陽光沐浴的美好，不追求創造刺激，簡單的日常，更彌足珍貴。

關鍵字：

1010 APOTHECARY, LOEWE, bamford, Diptyque, EX NIHILO, EVE LOM, Maison Margiela, 香氛, 保養, 送禮, 交換禮物, 聖誕禮物

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