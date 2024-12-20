趙露思寶藏網拍愛店TOP 5！未開播《許我耀眼》都有穿　百元價超好逛

文／美人圈

趙露思身為話題女王，不僅新戲《珠簾玉幕》討論度超高，私下被譽為是「行走穿搭教科書」的她，每每上身單品都會被問爆！令人意外的是，多數女星私服大多是價位高昂的精品大牌，但反觀趙露思卻十分接地氣，特別喜歡在淘寶店上挖寶，很多單品都是百元價就能入袋，小資女逛起來荷包也不怕大失血。究竟趙露思的寶藏淘寶愛店有哪些？一起下滑看下去吧。

▲趙露思喜歡在淘寶店上挖寶。（圖／weibo@Her_趙露思、IG@rooosyzh09）

趙露思寶藏淘寶女裝推薦

moonmoi

台幣價格：900元～8,000元

趙露思私服上身率最高的淘寶愛店就是「moonmoi」，就連在未開播新劇《許我耀眼》中都有穿！它們家衣服簡單又有設計感的小心機，走一個法式浪漫路線，不少款式都能瞥見小碎花、蝴蝶結、水鑽等元素，剪裁上也很能襯托出女性身材，難怪會成為趙露思的NO.1愛店。moonmoi家衣服價格區間也落差比較大，像是真絲或高訂羊皮外套單價都偏高，但版型和設計絕對值得。

▲趙露思私服上身率最高的就是moonmoi。（圖／weibo@Her_趙露思、趙露思小紅書）

▲趙露思同款棒球帽。（圖／趙露思微博）

▲（中）趙露思新劇造型。（圖／moonmoi、weibo@Sweetheart_趙露思）

SOMESOWE

台幣價格：700元～4,000元

在淘寶上擁有超高人氣的SOMESOWE不僅趙露思愛不釋手，像是白鹿、宋茜、林允等也都是死忠粉絲！如果選擇障礙常發作的女孩SOMESOWE就很適合你，一站式就可以入手多種風格的服裝單品，從美式街頭、甜美少女到Geek Chic書呆子風都有。不少人都大讚SOMESOWE衣服質量很好、現貨庫存充足，且發貨速度也快，加上淘寶店的「折扣專區」也很常能掏到高CP值好貨，購物車默默就裝滿。

▲SOMESOWE連白鹿、宋茜、林允都是死忠粉絲。（圖／SOMESOWE）

Palavas Official

台幣價格：1,700元～8,500元

Palavas Official一樣是很多中國女星的指定淘寶愛店，它們家本季冬裝大走優雅遊牧風，以品牌經典蕾絲、刺繡元素呈現，不少毛衣外套都很值得納入冬季衣櫃！此外，Palavas Official亦有不少多巴胺色系的單品，設計大膽、不容易撞款，很值得辣妹們入手。整體價格也偏高，基本都是台幣千元價起跳，因此建議有預算再進店挖寶。

▲Palavas Official的設計大膽、不容易撞款。（圖／Palavas Official）

ThreeQuarters

台幣價格：1,000元～16,000元

趙露思淘寶愛店ThreeQuarters大走法式浪漫風，除了休閒款服飾，也有適合約會、參加正式場合的貴族千金風款式，且官網也很清楚標示出哪些單品是藝人同款，照著買就對了。

▲趙露思愛店ThreeQuarters大走法式浪漫風。（圖／ThreeQuarters、趙露思微博）

▲官網也直接標示藝人同款。（圖／ThreeQuarters）

KROCHE

台幣價格：500元～3,000元

王楚然、田曦薇、楊紫、趙露思等人氣女星都搶貨的KROCHE也是淘寶必逛！KROCHE幾乎每兩周就會上一次新品，更新速度很快，最多女孩購入它們家針織衫和連衣裙，風格是甜系少女感，還帶點慵懶的法式時髦氣息，且細節上也很有巧思。編輯大推KROCHE的冬季外套，像是雙面穿的絨毛外套性價比就很高，其他款式也跳脫冬天一成不變的黑白灰，注入療癒系配色，上身超減齡！

▲KROCHE的針織衫和連衣裙最多女孩購入。（圖／KROCHE）

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