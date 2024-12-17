高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

記者蔡惠如／綜合報導

磁吸行動電源輕薄的外型，不僅方便攜帶，還能節省行李空間，不用勞心整理雜亂的電線，旅行和日常都相當方便使用，配件品牌包括亞果元素、PHILIPS、CASEFiTY甚至是無印良品都有推出相關產品，在年末派對或是出遊走春送人自用都很加分。

無印良品磁吸式無線充電器/5000mAh 售價1,190元

自從推出後一直是長賣商品，薄型設計加上簡單配色，安靜與服貼地使用在手機上，受到許多文青跟商務人士喜愛。

CASETiFY磁吸行動電源 售價2,450元

一向秉持多元風格的CASETiFY，旗下磁吸行動電源單品也登上2024年度品牌銷量排行配件類第5名，推出多款風格外型，一定能找到你想要的，而且部分還能客製化，印上你想要的文字，甚至還出了「鏡面款」，不但能隨時確認外型，還很方便自拍一舉兩得。

亞果元素GRAVITY C5 磁吸超薄型行動電源 售價1,690元

主打僅8.7mm、不到1公分的超輕薄機身，一貼即充，不遮擋手機鏡頭，最高支援15W無線充電，磁吸充電時具有雙彈窗動畫，顯示手機及行動電源電量，淡色的外型以金屬光澤營造質感，因應耶誕檔期限時推出特價999元優惠。

同場加映：PHILIPS FunCube 2.0行動電源 售價2,190元

提供10,000mAh大電量，支援22.5W快充與MagSafe磁吸無線充電，USB-A孔支援22.5W快充、USB-C孔也能達到20W快充，自帶Type-C線並新增Apple Watch磁吸充電盤，不僅手機、平板等裝置都可充電，滿足多設備需求。