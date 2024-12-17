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無印良品500元以下交換禮物單品　動物抱枕、木棉坐墊超可愛

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記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節即將到來，面對年末節慶有沒有一點期待（或擔心）呢？若你還沒找好合乎預算的交換禮物，或是想用小錢換來自身小確幸，無印良品官方近期開出旗下500元以下單品推薦清單，不僅實用還很美觀，看看是否有你想要的？

100元至300元贈禮推薦
耶誕卡片系列，售價99元至120元 
今年推出的一系列耶誕卡片，包含採特殊浮雕加工、立體蜂巢紙造型或以倒數計時的概念所設計的各式卡片，親筆寫下祝福傳遞關心，也許就是最棒的禮物，透過可愛的造型與溫暖的文字，卡片也能成為妝點空間的小物。

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

炻器系列，售價119元至250元 
介於陶器與瓷器之間的陶瓷器，觸感如瓷器般，外觀如陶器般溫潤，推出淺黃、橘色、綠色與灰米等顏色，簡約的造型適合在節日聚餐時妝點餐桌。

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

芬香蠟燭系列，售價290元 
香氣是派對或獨處時輕鬆加分的好選項，無印良品有多種氣味可供挑選，採用優質植物大豆蠟製成，燃燒時即可散發淡雅香氣，燭光增添浪漫情調的同時也帶來滿室芬芳。且即日起至12／25，購買指定芬香蠟燭系列任兩件以上可享9折優惠。

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

護手霜（檜木與柚子），售價290元
無印良品推出兩款期間限定的香味，分別是檜木與柚子氣味，與既有販售的綠意、柑橘與靜謐款，方便顧客可依據使用情境與喜好的氣味作挑選搭配。  

300-500元贈禮推薦 
動物抱枕，售價390元
使用溫暖的素材，製作以動物為主題的抱枕，款式有貓熊與小熊貓，放在客廳或臥房馬上變成療癒小角落。

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

暖纖毛圍巾，售價390元 
使用尤加利樹漿作為原料的再生纖維。以不易悶熱、肌膚觸感柔滑的布料製成。共5款顏色可供挑選，輕鬆搭配外出衣物。

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

MDF裝飾聖誕樹（小），售價490元。 
採用中密度纖維板（Medium-density fibreboard，簡稱MDF）製成裝飾用的聖誕樹。體積較小，輕鬆裝飾居家空間，營造整體節慶氣氛，同時也便於收納。 

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

木棉坐墊，售價450元 
以瀕危動物圖樣進行設計的木棉坐墊，包括大貓熊、小貓熊、北極熊及墨西哥兔，童趣及繽紛的造型不僅可愛也十分實用，當作擺飾也很適合，適合各年齡層。  

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）▲無印良品耶誕交換禮物清單。（圖／業者提供）

星巴克近期也推出第二波耶誕系列新品，用銀灰金屬與溫暖針織打造節慶魅力，以「星塵銀」為主題的不銹鋼系列，將簡約設計與奢華質感結合，此外還有針織、帶來溫暖感受的實用包袋。無論是自用還是作為耶誕交換禮物，都能滿足消費者多元需求，為節日增添美好回憶。

▲星巴克第二波耶誕系列商品。（圖／業者提供）

▲星巴克第二波耶誕系列商品，以星塵銀為主色，充滿秋冬氛圍。（圖／業者提供）

此次新品主打星塵銀色系，以光滑的金屬材質結合低調的光澤，打造6款風格獨特的不鏽鋼杯，杯款涵蓋冷水杯、保溫杯與帶手柄的大容量選項，容量從355毫升到932毫升不等，「星塵銀鱗片不鏽鋼TOGO冷水杯」與「金屬銀晶瑩不鏽鋼TOGO冷水杯」，以獨特的表面設計呈現出不同光線的玩味之處，售價分別為980元與1,050元。 

▲星巴克第二波耶誕系列商品。（圖／業者提供）

而包袋設計則充滿冬季氛圍，結合針織與帆布元素，實用且充滿質感，「星巴克針織背心提袋」以柔軟材質和波浪紋設計展現可愛感，遠看具有耶誕樹的興味，售價400元。「卡其女神針織提袋」與「星時尚條紋網布隨行杯袋」則融入卡其與條紋元素，售價分別為650元與380元。 

▲星巴克第二波耶誕系列商品。（圖／業者提供）

關鍵字：

無印良品, 耶誕禮物, 交換禮物, 節慶, 清單

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