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Threads上近期在瘋的開架彩妝　Kate怪獸唇膏水光版、heme眼影點名率最高

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

滑Threads的樂趣之一就是會不經意被網友燒到，近期大家都在瘋開架彩妝，尤其Kate怪獸水光唇膏、Solone妝前、heme眼影點名率最高！

Kate怪獸唇膏水光版

Kate怪獸級持色唇膏先前就已經是網路口碑常勝軍，近期推出「水光版」，再度引起網友熱烈討論。

怪獸級持色唇膏水光款主打「水光豐潤、一抹瞬融」，採用高持色凍膜技術，當中添加玻尿酸高保濕配方，擦起來絲滑柔軟，一抹就有超飽滿水光晶凍效果，擄獲眾網友的心。

▲Kate怪獸唇膏水光版（共3色），NT$349。

目前僅推出3色，分別為：

#G01 後天的水窪：鮮果紅，打造自然元氣感。
#G02 粉月之露：糖果粉，日系透明清新感。
#G03 99.9℃：磚紅棕，百搭顯白必備款。

其中以「#G03 99.9℃」最受台灣網友喜愛，大讚「隨便擦隨便美」、「光澤度簡直就是固態唇蜜」、「好卸又不掉色」、「不管架上剩什麼顏色請直接買。水潤Q彈、顯色度可以疊加，還撫平唇紋」

Solone補水柔焦妝前精華

Solone其實也是一直默默熱賣的台灣開架彩妝，「補水柔焦妝前精華」更在Threads上擁有許多好評。

主打由法國海泉水製成之特殊冰沙質地，一抹化水輕盈無負擔，內含電解質幫助水分迅速滲透，緩解肌膚乾燥，並添加積雪草、玻尿酸、維他命C等成分，加強潤澤膚況並保濕透亮。於妝前使用肌膚呈現保水柔焦效果，後續底妝更加服貼細緻、妝效更加持久。

▲Solone補水柔焦妝前精華（共2款），NT$329。

補水柔焦妝前精華目前有兩款，銀管的清爽保濕，適合油肌與混合肌。粉紅管則強調深層滋潤，適合混合肌與乾肌。

網友用了力推：「底妝整個超貼，台北30度在外面一整天都沒有脫妝浮粉」、「妝維持超久，很有感」、「擦完整個臉超水，重點是毛孔還整個隱分身之術」。

除了妝前精華，Solone雲朵腮紅膏、一字刷的討論度也很高。

heme六色眼影盤 #絨粉、#杏桔

同樣MIT的開架彩妝heme，眼影與腮紅的網路討論度向來很高，最近六色眼影盤以清淡低飽和的粉、橘色系為基調，推出「#絨粉Velvet Pink」、「#杏桔Apricot Citrus」兩款新色，再次燒遍眾網友。

▲heme六色眼影盤（#絨粉、#杏桔），NT$360。

1.#絨粉Velvet Pink

以微風中的花束為靈感，淡粉色與淺藕色相互搭配，如花瓣與絲絨緞帶輕盈飄散，清新又夢幻。

2.#杏桔Apricot Citrus

以曬過的桔子為概念，在明亮而低調的暖陽下，呈現不同層次的色澤，滿滿元氣與活力不言而喻。

這次的眼影盤也改用透明底盤，整體更加淡雅高級。

網友分享：「大推杏桔，中間那兩顆上眼好溫柔，是有點暖粉的橘」、「新出的眼影盤太好看了，超粉嫩」、「好險搶到架上最後一個」，更有許多人是直接包色。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Threads, 美妝, Kate怪獸唇膏, Solone, heme

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