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《魷魚遊戲》演員群人手一隻Kaws英熙娃娃！潮爆聯名公仔發售資訊曝光

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《魷魚遊戲》第二季即將回歸，創意品牌AllRightsReserved與Netflix合作找來潮流大師Kaws合作，推出叉叉眼英熙娃娃公仔，這波操作真的太帥！

Netflix影集《魷魚遊戲》第二季即將在12月26日正式上線，新一季演員陣容更龐大精彩，包括任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄等知名演員，讓宣傳活動也顯得更加盛大熱鬧，而在最近一次活動上，每位《魷魚遊戲》參賽者們手上都拿了一隻123木頭人關卡「英熙娃娃」的公仔，而且還是潮流圈人人追捧的Kaws聯名款！難道參加魷魚遊戲就能擁有一隻嗎？想收藏的朋友們不用冒生命危險，以下發售資訊趕快筆記起來！

《魷魚遊戲》Kaws英熙娃娃

先前曾與Netflix合作過的創意品牌AllRightsReserved，乘著《魷魚遊戲》第二季上線熱潮，再次取得獨家授權，並重磅攜手潮流藝術家Kaws推出「KAWS YOUNG-HEE」叉叉眼版本英熙娃娃公仔，將劇中最令人毛骨悚然的123木頭人英熙娃娃與Kaws的招牌角色Companion融合，還原那可愛到驚悚的小短裙和妹妹頭雙馬尾，總共帶來彩色與黑白灰階兩種版本。

Kaws英熙娃娃公仔高度15吋，適合作為居家收藏品擺設，兩隻一起擺放更帥！且這款公仔的手部與頭部是能夠自由轉動的，就如同《魷魚遊戲》中的關主英熙娃娃，可以摀住眼睛開始倒數123木頭人，精緻細節實在太可愛，令人更想收藏了。

「KAWS YOUNG-HEE」將在台灣時間12月20日早上10點30分，於DDTSTORE.COM全球發售（預計2025年1月配送），以及位於首爾新世界百貨公司（江南店）的限時快閃店中販售，售價為320美元（約台幣10,445元）。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 《魷魚遊戲2》第二季全球首映直擊！首爾現象級熱潮再現、未上線入圍金球獎，無懼寒冬12月26日準時玩命廝殺！

● 高雄又是你！《魷魚遊戲2》12月26日上線！無人機大秀、萬人粉紅派對，「1.2.3. 高雄人」闖關拼獎金？！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲, Kaws, 英熙娃娃

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