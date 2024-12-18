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狂賣萬瓶「佛系精華液」、台灣銷售冠軍護唇膏　超狂榜單必收！

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

可以拿下品牌的銷售冠軍，肯定是很多人用過有感、真正推薦的好物，才會引發熱烈的搶購，以下就分享近期多款日本、台灣熱賣第一名的單品，跟著排行榜一起入手不會錯。

＃KANEBO 肌底調和循環精華，60ml、售價4600元

KANEBO,L:a Bruket,Carmex,小蜜媞,護唇膏,護唇,保養,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

KANEBO向來代表品質與有效的品牌，在今年6月推出「戰鬥化妝水」平衡煥妍肌能水，廣受粉絲喜愛，後續再加碼的肌底調和循環精華，更以水潤輕透的超強保濕力，在9月上市，就迅速賣出萬瓶，超好吸收的質地，一抹就可以感受到肌膚澎潤飽滿，比起一般精華液30ml直接激升2倍的容量，根本就是「佛系精華液」，搭載促進滲透以及阻隔滲透的技術，洗完臉之後立刻使用，再搭配化妝水更有感光澤。

＃L:a Bruket 311橙花晚安護唇棒，14g、售價650元

KANEBO,L:a Bruket,Carmex,小蜜媞,護唇膏,護唇,保養,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

KANEBO,L:a Bruket,Carmex,小蜜媞,護唇膏,護唇,保養,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自瑞典西部海岸的質感品牌L:a Bruket運用天然成分，帶給人們舒緩壓力的療癒處方，旗下的「017椰香護唇棒」每2分鐘就賣出一支，宛如奶油椰子糖的香氣，讓很多人愛不釋手；最近再度推出全新309薄荷急救護唇棒及311橙花晚安護唇棒，前者帶有淡淡的薄荷涼感與香氣，可以立刻改善乾燥不適，後者則是輕盈優雅的橙花香氣，特別適合睡前放鬆使用，透過嗅吸以及護唇的過程，讓身心靈沉澱。運用天然油脂製作的配方，更是可以當作隨身攜帶的萬用膏，過敏人冬季塗抹鼻翼或是補妝前潤澤肌膚、當成指緣油等等，都很百搭。

＃Carmex minis 3入組防曬SPF15修護唇膏，售價219元

KANEBO,L:a Bruket,Carmex,小蜜媞,護唇膏,護唇,保養,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在全球賣10億支以上、每秒狂銷170支的Carmex小蜜媞修護唇膏，一直都是各大歐美巨星的愛用好物，除了經典款，年末再度推出水果口味的防曬護唇膏，包含：草莓、鳳梨、櫻桃三款不同香氣，使用起來既可愛又能改善乾燥脫皮，基本防曬更可以達到防護效果。

關鍵字：

KANEBO, L:a Bruket, Carmex, 小蜜媞, 護唇膏, 護唇, 保養, 精華

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