潘瑋柏砸數千萬敗古董「錶王」　滿鑽勞力士也愛不釋手

▲潘瑋柏戴著PP型號1518的古董萬年曆計時腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是演藝圈赫赫有名的名錶收藏家，他涉獵的範圍已從頂級品牌的最新款式、高複雜功能錶，延伸至古董錶領域，日前他戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號1518腕錶，是世上首款系列生產的萬年曆計時碼錶，從1941年問世至1954年之間，只生產了281只，數量珍稀且具重要歷史意義，身價居高不下，佳士得（CHRISTIE’S）2024年底香港拍賣1951年製18K紅金款，以79,650,000元高價拍出。





▲佳士得2024年底香港鐘錶拍賣最高成交價是PP 1951年製的型號1518 18K紅金萬年曆計時腕錶，約79,650,000元。（圖／佳士得提供）

不過佳士得拍賣的18K紅金款並非此系列最高價，更驚人的紀錄是PP型號1518萬年曆計時碼錶已知生產4只不鏽鋼錶的其中一只鍊帶款，於2016年底富藝斯（PHILLIPS）日內瓦拍賣會以約3.5億元天價成交，潘瑋柏雖然戴的不是天價不鏽鋼錶，但他所戴的金錶也身價非凡。





▲潘瑋柏亮出PP鑲嵌紅寶石的5271/12P 超級複雜功能腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）





▲PP 5271/12P 超級複雜功能腕錶，錶圈與錶耳鑲嵌58顆長方形切割紅寶石，約11,371,000元。

潘瑋柏收藏不少千萬名錶，另一珍藏是PP型號5271/12P-010超複雜功能珠寶錶，同樣具計時碼錶與萬年曆功能，但設計更華麗，錶圈、錶耳與折疊式錶扣共鑲嵌80顆總重約5.25克拉長方形切割紅寶石，紅漆面盤邊緣呈黑色漸變效果，與紅寶石、紅色縫線的黑色鱷魚皮錶帶相映成趣，好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）也擁有同款珠寶錶；此外，勞力士（Rolex）也是潘瑋柏的心頭好，打手遊時亮出面盤與錶圈全鑲嵌美鑽的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，2個計時盤與小秒盤則為冰藍色，非常搶眼。





▲潘瑋柏佩戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鑽錶。（圖／翻攝willpan23 IG）