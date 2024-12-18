日比家族推滿額「被胎現折5千」　淨毒五郎耶誕禮盒兩入88折

▲居家業者耶誕優惠，日比家族推消費滿額被胎折5,000元。（圖／日比家族、淨毒五郎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫驟降，終於有寒冬感受，加上歲末年終的耶誕節也即將到來，居家業者日比家族、淨毒五郎，均針對耶誕檔期推出優惠活動，搶攻年底消費市場。其中，寢具品牌日比家族推出消費滿額，直接贈送5,000元「被胎折抵金」；清潔品牌淨毒五郎則祭出4款禮盒2入88折優惠，讓消費者在歲末感受小確幸。





面對即將到來的寒流，擁有溫暖舒適的被子變得很重要。日比家族推出「耶誕跨年慶」活動，從12／19起至明年1／1期間，消費者至日比家族旗下品牌專櫃選購床組商品，消費滿2萬元，即可獲得5,000元被胎折抵金，可現買現折，讓消費者能以更優惠的價格，為自己和家人添購暖冬寢具。



日比家族表示，台灣冬季氣候濕冷溫差大，因此提供多種不同材質與特性的冬被，包含輕盈的羽絨被、具有吸濕功能的羊毛被、以及減少過敏原的科技被等，消費者可依照自身需求及預算挑選合適的產品。

台灣主打本土綠色居家清潔品牌淨毒五郎，在耶誕佳節推出四款以「祝福」與「永續」為主題的禮盒，並祭出官網88折優惠。

四款禮盒外盒設計簡潔清新，以純淨和海洋為視覺主題，並採用FSC認證紙材及植物性大豆油墨印製，落實環保理念，商品組合豐富多元，涵蓋蔬果碗盤清潔、沐浴及洗衣等系列產品，滿足消費者不同的送禮需求。業者表示此次推出的禮盒自帶提把，省去額外包裝的麻煩，方便又環保。即起至12／25期間，於官網購買任選兩款禮盒，即可享有88折優惠，讓消費者在傳遞祝福的同時，也能為地球盡一份心力。