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葉怡蘭用威士忌巧配年菜　公開「酒搭餐超加分」16字心法

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▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

▲麥卡倫與葉怡蘭合作，用威士忌巧搭年菜，增添更多風味。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

延續麥卡倫力推的「為時代創新味」的核心精神，於年關將近時再度攜手美食家葉怡蘭，推出「麥卡倫團圓美味學」的年菜餐酒搭創新詮釋，強調農曆年菜搭配威士忌，不僅能讓餐桌增添風味，更能提升整體的飲食體驗，葉怡蘭也分享威士忌搭配年菜的心法，以「濃的配濃的、淡的配淡的，口味相近、口感相宜」16字為準則，為消費者提供實用的餐酒搭配建議。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

雪莉桶威士忌經過特殊橡木桶陳釀後，擁有果乾與木質香料的風味，能與台灣傳統年菜的鮮美和醬油香產生和諧的味覺平衡，葉怡蘭表示可用一飽滿厚實、一平衡馥郁的「經典雪莉桶12年」與「雙雪莉桶12年」，即可交互搭配從冷盤到甜點的各式年菜菜餚。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

若想讓口味再更進階，在搭配清淡的年菜時，像是白斬雞、白菜滷、干貝燴蔬菜等料理，可選擇口感較為清新細緻的Harmony系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」。若是遇到口味濃郁的菜餚，如紅燒蹄膀、佛跳牆等，則可以選擇年份較高、風味更為醇厚的麥卡倫「雙雪莉桶18年」，呼應其中的香料及醬油鮮香。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

葉怡蘭特別提到，海鮮類年菜，無論是清蒸、糖醋或是醬煮，都適合搭配帶有明亮甜美風味的「雙雪莉桶15年」，能讓海鮮的鮮美更加突出。至於年節必備的甜點，如炸年糕、芋棗等，則可以選擇具有濃郁果乾香和巧克力氣息的「經典雪莉桶18年」，讓甜點的風味更加層次分明。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

而年節菜餚「端桌率」極高的烏魚子與佛跳牆，則建議可用新推出的「春宴系列 赫雷斯」做搭配，選用歐洲和美國橡木雪莉桶熟成，擁有平衡、圓潤、甜美而精緻的風味，跟烏魚子共食，能於味蕾中交織出花果香，而酒中的花果香，也可平衡佛跳牆湯頭的濃郁感。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

帝亞吉歐旗下酒款蘇格登，近期也針對農曆年推出年菜贈品，購買品牌指定商品「蘇格登（亞）700ML／1000ML」、「蘇格登13年」、「蘇格登15年」、「蘇格登（歐）700ML／1000ML」滿3,988元，便贈送富錦樹富貴紅燒蹄膀一份。

▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）▲麥卡倫、蘇格登年菜風味。（圖／各業者提供）

▲蘇格登農曆蛇年推出4款年節禮盒，而特定品項13年、15年消費滿額，再送富錦樹台菜富貴紅燒蹄膀，增進年節餐桌風光。

關鍵字：

年菜, 麥卡倫, 威士忌, 美食, 搭配

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