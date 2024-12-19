「FUN玩樂高風」巡迴屏東登場　打造雜貨店場景超酷

▲「FUN玩樂高風」巡迴展初下南台灣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



樂高首度南下屏東，於屏東1936文化基地推出「FUN玩樂高風」巡迴展，展期自2024／12／14至2025／4／6，邀請大小朋友探索積木世界的無限可能。本次展覽不僅集結超過百件樂高精緻展品，更設計了七大主題展區，將創意與日常生活緊密結合。

展覽的核心亮點是七大情境展區，涵蓋旅遊與歷史、藝術與音樂、大自然與動物、科學與科技等多個面向，每個展區都透過細緻設計與數位互動技術，為參觀者提供沉浸式體驗。從寶島柑仔店到經典的義式咖啡機，樂高專業認證大師黃彥智親手打造的多件作品也將在展區亮相，展示積木拼砌的無限創意。

此外，藝術與設計展區特別設置數位互動畫廊，參觀者可親手體驗拼砌馬賽克藝術，而科技展區則展示了與NASA合作推出的「阿提米絲太空發射系統」，讓人探索浩瀚宇宙的魅力。

而對樂高控充滿吸引力的還有片數最多的「世界地圖」、到最高的「艾菲爾鐵塔」等經典套組，都將近距離呈現其設計精髓，讓參觀者好好品就。而在交通工具展區，更有科技系列的極致超跑模型，滿足車迷對速度與設計的追求。

「FUN玩樂高風」將在屏東1936文化基地10號倉庫展出，營業時間為每日09:00至18:00，週一休館。票價從單人票299元到四人套票800元不等，票券可透過屏菸文化基地售票處及多個線上平台購買。

日本人氣動漫《七龍珠Z》快閃店，也從12／13至2025／2／9期間，在夢時代購物中心8樓登場，推出八大經典打卡點，「人氣角色排排站」人氣角色一次排開，氣勢超強讓粉絲拍個夠，再到「七龍珠Z備戰中」看超級賽亞人們擺出戰鬥姿勢，還有「大扭蛋區」，可跟著角色搜集龍珠。

快閃店還推出近40款最新周邊商品，從外出方便又實用的「帆布包」到反差萌爆棚的「眼罩」，還是冬天熱飲必備的「質感附蓋杯」，各種質感與實用兼具的居家商品，讓粉絲可以輕鬆收藏。

此外還有造型輕食，「霜淇淋」推出悟空版的芒果醬口味、普烏版的草莓醬口味，還送超Ｑ龍珠湯匙！以及超級賽亞人造型的「悟天克斯薯條」、印有大大「悟」字的「悟空造型蛋糕」、造型「熱飲」咖啡牛奶和巧克力飲都超吸睛，就像在日本打卡。