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【廣編】全新RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列　晶瑩優雅

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全新RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列： 晶瑩優雅，彩色藍寶石 （圖／Richard Mile提供）

【廣編特輯】

圖、文／Richard Mile提供

這一全新系列將簡潔設計與精密製錶的機械複雜性完美結合，展現無盡魅力。正因為RICHARD MILLE腕錶愛好者深受品牌獨特製錶工藝的吸引，全新RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶延續了首代作品的設計理念，其機芯可透過彩色藍寶石錶殼從各個角度欣賞，帶來視覺上的極致享受。

早在2015年，RICHARD MILLE就大膽設計以整塊彩色藍寶石水晶打造錶殼的作品。如今，全新RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列新增四個款式，以寶石鑲嵌錶盤進行了全新演繹，並且其中一款為新色淡紫色藍寶石。

在這層晶瑩之「繭」的核心，是一枚充滿魅力的錶盤，憑藉完美對稱的幾何形狀和精緻的美感吸引著目光。這一中央圖形設計彰顯了大師級寶石鑲嵌工藝之美。錶盤、錶圈和 刻度圈上都鑲嵌著寶石，光影變幻中，藍寶石水晶錶殼的每一個刻面都熠熠生輝。錶冠上也以寶石鑲嵌。璀璨的鑽石、迷人的藍寶石和充滿活力的黃色藍寶石，與橙色的錳鋁榴石、白色瑪瑙、蛋白石以及不同色調的綠色沙弗萊石、綠玉髓和孔雀石等裝飾性寶石相結合，構成了一幅精美的視覺盛宴。

這件藝術珍品華美和諧的視覺效果背後蘊藏著非凡的巧思。在藍寶石水晶錶殼的保護之 下，CRMA5品牌自製鏤空自動上鍊機芯，具備時分顯示，由一個可變幾何結構擺陀上鍊，透過調節兩個小砝碼便可依據佩戴者的活動程度調節上鍊效率。這款緊湊機芯的動力儲存約為50小時。底板和橋板依款式不同以紅金或白金打造，均經手工微噴砂和倒角 處理。紅金重錘上鑲嵌鑽石，更顯珍貴。各種細節的完美結合和極致的精工修飾，進一步提升了這款腕錶的獨特魅力。

這一全新系列體現了品牌在將精緻美學與技術實力完美結合的不妥協追求。RM 07-02 藍寶石自動上鍊腕錶系列共有四種款式，分別為：粉色藍寶石鑲鑽錶殼、淡紫色藍寶石錶殼、綠色藍寶石錶殼和綠色藍寶石鑲鑽錶殼，每款限量發售7只。

關鍵字：

Richard Mile, 腕錶

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