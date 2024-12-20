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開燈睡覺容易胖？　研究：睡前3種情況請避免

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▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

▲不好的睡眠習慣可能對身體危害，其中之一是變胖。（圖／Unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候變胖不一定是吃出來的，或許只是因為你睡不好、影響作息而已，然而影響睡眠的因素有很多，根據《美國醫學會雜誌》的研究，一些睡眠前或睡眠時不良的小習慣，可能是增加體重或變胖的因素，一切都是跟褪黑激素有關。

根據《美國醫學會雜誌JAMA Internal Medicine》之前發布的消息中，顯示人造燈光會影響褪黑激素分泌，與女性體重增加有關聯性。褪黑激素是一種調節生物鐘的激素，是由松果體中的松果體細胞製造的，具有部分抗氧化劑的作用，它能幫助身體入睡，藉以修復我們的身體。

▲睡覺（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

但現代的科技與民眾的生活方式，卻會不自覺得影響身體分泌褪黑激素的情況，最常見的就是開小夜燈入睡，因為人造燈光會干擾分泌，並會影響身體修復、代謝等一連串的過程，也可能會讓心情更加憂鬱。

除開小夜燈或開燈入睡之外，在睡前滑手機，或是在房內電視追劇追到睡著，也會影響褪黑激素的分泌，故須避開所有人造燈光與發亮螢幕的睡前習慣，若真的無法在無燈情況下入睡，也建議使用紅色光源的燈泡，紅色光線對激素分泌影響最小。

▲▼兒童,睡覺,睡眠,親子,孩子,寶寶,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

此研究為43,722位年齡35至74歲的健康女性，進行5年的研究觀察而獲得，結果發現燈光與肥胖確實有正向的關係，有開燈睡覺的習慣、在睡前看電視的人，5年間體重增加5公斤以上的機率比一般人高出17%。

關鍵字：

睡眠, 變胖, 燈光, 褪黑激素, 健康

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