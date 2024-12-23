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澳洲麥當勞推《魷魚遊戲2》聯名套餐　挑戰椪糖盲盒最大獎獎金207萬

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澳洲麥當勞推出《魷魚遊戲2》聯名套餐和椪糖盲盒等你挑戰！最大獎是207萬台幣獎金！

▲澳洲麥當勞推出《魷魚遊戲2》聯名套餐。（圖／mcdonaldsau ig）

圖文／CTWANT

Netflix席捲全球韓劇《魷魚遊戲2》即將在12月26日正式回歸！最近也掀起了一波《魷魚遊戲2》的聯名！

澳洲麥當勞推出《魷魚遊戲2》聯名套餐和椪糖盲盒等你挑戰！最大獎是207萬台幣獎金！

▲澳洲麥當勞《魷魚遊戲2》聯名套餐，外盒到紙袋滿滿元素。（圖／mcdonaldsau ig）

澳洲麥當勞就相當有創意，獨家攜手Netflix《魷魚遊戲2》推出超有趣的聯名套餐，還推出兩波電視網路廣告，以魷魚遊戲的戲劇為背景，加入麥當勞元素，設計了M字椪糖挑戰！

澳洲麥當勞推出《魷魚遊戲2》聯名套餐和椪糖盲盒等你挑戰！最大獎是207萬台幣獎金！

▲M字椪糖挑戰。（圖／mcdonaldsau ig）

即日起到2025年1月7日，只要購買聯名套餐：裡面包括10塊麥克雞塊主餐、配合韓劇的韓式BBQ沾醬、還有薯條、飲料，就會加送一份專屬你的魷魚遊戲椪糖盲盒，麥當勞讓每位來購買套餐的顧客們都變身魷魚遊戲的參賽者，只要你能撥出完美的M字椪糖，就有機會得到10萬澳幣大獎，大約是台幣207萬元獎金！

 澳洲麥當勞推出《魷魚遊戲2》聯名套餐和椪糖盲盒等你挑戰！最大獎是207萬台幣獎金！

▲只要刮出完美的M字椪糖挑戰，就有機會得到10萬澳幣大獎，大約是台幣207萬元獎金！（圖／mcdonaldsau ig）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 澳洲麥當勞, 魷魚遊戲2, 椪糖盲盒

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