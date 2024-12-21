獨身書單《兩個女人住在一起》　非關愛情的同居時代

圖文／own 一個人生活

「經歷這一切後，現在就算沒有結婚也過得很好。在只有我知道的燦爛過往之中，我是無法被他人任意歸納的人，還有，不好意思，我過得比他們期望的都還要幸福。」—— 《兩個女人住在一起：非關愛情的同居時代》

《兩個女人住在一起：非關愛情的同居時代》書籍介紹

各自擁有超過20年獨居經歷的韓國女子－金荷娜&黃善宇，在對獨居生活感到習慣與厭倦之際，偶然對一間雙人能共同居住的房子產生極大嚮往，便決定一起買下它，展開兩位女子與四隻貓的同居生活。

同居的日子讓她們的生命更加多采多姿，除了能與同居人分享喜悅、互相陪伴，也必須直面人與人間必然存在的種種生活差異：囤積症v.s.極簡主義者、小廚神v.s.吃貨、忙碌加班人v.s.自由工作者。然而在磨合、爭吵、同理的過程，她們逐漸找到最適合的相處模式，同時也更認識自我。在這樣可愛的同居生活中，她們成為自己定義中的、最幸福的人。

《兩個女人住在一起：非關愛情的同居時代》的成書背景，為單身社會來臨的時代， 家庭型態中的單身家戶比例不斷上升，成家的型態也不再只有傳統公式中的「夫妻」。然而女性仍須不時面對結婚、生育等社會期許。

身為女性的妳，在閱讀這本書時，也許身上那隱形的社會壓力，能被輕輕地搬開，並在一篇篇輕鬆逗趣、卻又發人深省的日常短散文中，意識到世上沒有唯一的幸福公式，每個人都有決定自己該如何生活、享受日子的權利。

生活伴侶的定義，可以有無數種形式

「一人互就好比原子，自己可以生活得很快樂，但如果超過某個臨界點，也可能和其他原子結合，最後形成分子。⋯⋯名為女人和男人的兩個原子緊密結合，才是家庭根基的時代已逐漸遠去，往後將會有無數種形式的『分子家庭』誕生。」

你對於家庭的想像是什麼呢？一個人生活久了，也許就會開始嚮往靠近他人、給予彼此長期陪伴。當關係中的每個人都最自適，就是最好的家庭型態。不一定要是婚姻、也不需要社會定義的傳統約束，日子中的溫暖美好都能一樣真實。

「互許終生，決定以婚姻這個強力約束綁住彼此，自然是一件美好的事，但即便不是如此，在一個人的生命週期，假如能在某段時光互相照顧、成為彼此的依靠，不也很溫暖嗎？」

有他人作伴的時刻，同樣閃著光

「一個人做的一切都會成為記憶，但和別人一起做，就會變成回憶。」

《own 一個人生活》珍視著「獨處」的重要性，希望能陪伴讀者們一同享受、學習獨處，同時從未否定人與人之間，關係建立的可貴價值。當我們只有自己時，可以很好，能獨自沈浸於生活的美麗；與他人觸碰時，內心膨脹的溫暖喜悅，也同樣值得眷戀。

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