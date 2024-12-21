頂規專櫃護髮「液態黃金」髮油登場　60年奢寵科技滋養也輕盈

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末很多人都會想要換造型、染新色，但是沒有質感的髮質，很容易看起來不夠精緻，以下就要分享多款髮油好物，輕鬆可以讓髮絲更加柔順光澤，後續再做造型也不會看起來乾枯。

＃巴黎卡詩 金緻柔馭山茶花鎏光露，75ml、售價2600元



可謂是專櫃奢華髮品的巴黎卡詩向來專注髮絲養護，慶祝60周年再度推出全新「奢光小金油」金緻柔馭山茶花鎏光露，看起來就像是液體黃金，輕柔的髮油質地，可以打造出輕盈又有滋潤感的髮絲效果，珍稀法式山茶花、南非漆樹果油等配方，可以輕鬆撫平毛躁，深層滋養潤澤髮絲。

＃MOROCCANOIL 摩洛哥紫色優油，50ml、售價1550元



多數人染完亮麗的髮色，大概兩週就會有枯黃感，因此後續的修護建議可以搭配冷色系的養護髮品，可以更持久維持亮麗髮色，全球髮油始祖MOROCCANOIL也全新推出摩洛哥紫色優油，淡淡的紫羅蘭色調，不僅可以迅速改善黃銅感，更能修護滋養。

＃fino 高效滲透護髮油（升級版），70ml、售價399元

fino憑藉髮膜成為開架熱賣髮品，日前再度發表全新的護髮油，以具有空氣感的質地，可以迅速滋潤髮絲打造出滑順效果，2倍角鯊烷與珍珠精華修護髮絲超有感，而且完全不會厚重，半乾髮之後使用，後續搭配吹乾，迅速營造具有光澤質感。