朴信惠與金宰永合照再展驚人美貌　一細節讓粉絲又愛上「最美惡魔法官」

▲朴信惠與金宰永同框再展驚人美貌。（圖／取自 ssinz7 IG）

圖文／CTWANT

韓劇收視女王朴信惠結婚生子後復出，接連兩部作品《低谷醫生》、《來自地獄的法官》都有不俗成績，尤其是《來自地獄的法官》一甩苦情賣慘女主角人設，扮演又瘋又美的惡魔法官，以暴制暴的劇情深受好評！23日朴信惠在《SBS演技大賞》上獲頒「導演獎」，上台領獎時哽咽落淚並感謝老公一直在她低潮失落時鼓勵她「做得很好」。

▲朴信惠在《SBS演技大賞》上獲頒「導演獎」。（圖／翻攝自SBS）

朴信惠在頒獎典禮現場也不忘與金宰永合照，看得出來女神心情相當好，不只如此，朴信惠穿著具有魔幻魅力的紫色系禮服，連指甲油顏色都有搭到「地獄法官」姜光娜人設超級用心。這部劇拿下SBS 「導演選擇獎」、「迷你劇人性／奇幻類別 最優秀演技獎」、「迷你劇人性／奇幻類別 配角獎」、「最佳情侶獎」、「最佳表演獎」等多項大獎。

朴信惠與金宰永合照再度展現凍齡美貌，甚至美貌程度超越《繼承者們》中的車恩尚，《繼承者們》們至今已經過了11年更讓人佩服朴信惠的保養＆減肥秘訣，趕快來筆記她的方法吧！

朴信惠減肥方法：小黃瓜減肥法

朴信惠的小黃瓜減肥法非常有名，能幫助短時間達到快速瘦身的效果，不過執行的時間不宜過長，一般人也無法長時間維持。

早餐：小黃瓜1條、低脂牛奶1杯

午餐：小黃瓜1條、半碗飯

晚餐：小黃瓜1條、白菜、白飯1／2碗

朴信惠後來在減肥期間會多補充蛋白質、多吃菜，並且會以地瓜、南瓜、米飯輪流當主食，如果餐與餐中間感覺到飢餓就會吃小黃瓜、高麗菜或者番茄來增添飽足感。

朴信惠減肥方法：靠喝水來消水腫

除了多喝水外，她還會喝薄荷茶、紅豆水（不加鹽、不加糖）、南瓜水（不加鹽、不加糖）、無糖美式咖啡來幫助排出體內多餘水分，而且喝水能增加飽足感，讓身體不那麼飢餓還能提升新陳代謝。

朴信惠減肥方法：運動增強新陳代謝、消水腫

朴信惠出道以來一直被說是小象腿，因此她努力一周至少運動三次以上，像是到健身房、自行車、跑步、皮拉提斯、芭蕾舞等都是她會做的運動，像是跑跑步機時她會堅持30~40分鐘左右來排汗、提高心肺功能，也會著重於下半身的雕塑以及拉伸延展，讓比較容易顯粗的腿部肌肉看起來更纖細。

朴信惠保養方法：選擇「低泡沫洗面乳」來溫和清潔

與一般人追求綿密的泡沫不同，朴信惠分享太多泡沫可能是因為含有界面活性劑，因此泡沫多的洗臉產品可能會更刺激，因此她洗臉特別選用泡泡不多的洗面乳，比較不會刺激皮膚。然後洗完臉一定會加強保濕否則容易乾燥、出現小細紋。

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