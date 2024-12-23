誠品進駐屏東王船文化館　特色船型建築打造文化新景點

▲誠品進駐屏東王船文化館12／27試營運，獨特建築外觀成新地景。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品進駐屏東縣王船文化館，預計12／27對外試營運，成為誠品書店全台最南端的門店，其建築為台灣首座以迎王祭典文化為主題的博物館，結合在地特色，整體看起來像一艘大船，外觀簡潔時尚，誠品進駐一樓，打造出融合傳統信仰與現代閱讀的文化空間。

屏東縣王船文化館坐落於屏東縣東港鎮船頭路9號，鄰近東港轉運站，交通便利，館內最引人注目的是懸掛於頂部的42台尺（約12.73公尺）的王船展示，精緻的彩繪船身與旗幟，為書店增添獨特的文化氛圍，書店預計12／27對外試營運，明年3月正式開幕。

因應在地特色，書店特別規劃以「船」為主題的選書，包括《達爾文與小獵犬號：物種原始的發現之旅》、《討海魂》等航海相關書籍，希望讓讀者透過閱讀了解不同文化中「船」的多元面貌。店內還推出「王船餘木紀念御守」等特色商品，呼應在地東隆宮文化。

業者表示，試營運期間也推出會員單筆消費滿800元，即可獲得100元抵用券優惠，試營運營業時間為周二至周日上午10點30分至下午6點，周一休館。

除了實體店面，誠品也同步推出電子書服務，與超過百家出版社合作，提供13萬種繁體中文電子書。這項新服務支援多種閱讀功能，包括離線閱讀、字體調整等，並可在多個裝置上同步使用，電子書即日起至明年1／31，也推出全面85折起、指定書籍66折起的優惠活動。

三創生活近期與Canon再度攜手，進駐高雄夢時代購物中心開設「Canon Image Square」形象概念店，該店特色集結Canon全系列數位相機、鏡頭、周邊配件與印表機等產品，店內空間設計延續品牌溫潤的木質調風格，營造舒適的購物氛圍。同時也進駐三創生活服務團隊，提供消費者專業攝影諮詢，協助選購最適合的器材。

業者表示，即起至12／31期間消費者攜帶手機至門市，可免費體驗G系列印表機，還能免費列印4x6尺寸相片；購買特定相機（EOS R SYSTEM系列相機／RF鏡頭群），加碼贈送運動隨行包（限量100個）、購買EOS R10/R50單機身、鏡頭組，送限量原廠旅遊頸枕（限量40個）、購買EOS R7/R8單機身、鏡頭組，送限量市價1,190元的SanDisk Extreme PRO USH-II V60 64GB SD記憶卡（限量40片）、購買EOS R6 Mark II單機身、鏡頭組，送價值3,990元的限量Marshall Willen II藍牙喇叭。