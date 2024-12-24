張員瑛《KBS歌謠大祝祭》精緻美貌再升級　母胎感野生眉明年繼續流行

▲《KBS歌謠大祝祭》張員瑛驚豔全場。（圖／取自張員瑛IG）

圖文／CTWANT

上周五（12／20）韓國舉辦的《KBS歌謠大祝祭》節目上，擁有人間美貌的南韓女團IVE成員張員瑛，以其出色的主持和表演，再次成為焦點。當晚，她除了與Zico、金永大共同擔任主持人，展現了流利的多語言能力和專業的舞台掌控力外，才20歲的員瑛更與嘻哈前輩JinuSean共同演繹經典歌曲〈Tell Me〉。她一出場，身穿黑色平口連身短裙，搭配大波浪捲髮和紅唇，讓所有網友大喊：『太正了！迷死人，這是人類嗎？』員瑛歐膩美貌展現出成熟迷人的性感風格，尤其撩髮轉圈的性感姿態，讓全網暴動！

▲張員瑛擔任《KBS歌謠大祝祭》的MC。（圖／取自張員瑛IG）

雖然表演中也出現了一些小插曲。有觀眾發現，在她的獨唱部分開始時，雖然她尚未拿起麥克風，但已經傳出歌聲。但張員瑛迅速反應，拿起麥克風繼續表演，展現了她的專業素養和臨場應變能力，也受到正面的評價！

▲張員瑛。（圖／翻攝自網路）

這次張員瑛登場，整個臉蛋精緻到不行，從她的眉毛到臉部的腮紅、唇膏、底妝，都是大家超想學的榜樣！ 一起看看！

1.韓系野生眉

看似未經修飾的母胎感野生眉將會在2025年持續活躍！這樣讓張員瑛看起來整個臉形變得更精緻帶有桃花感，員瑛的野生眉是粗中帶有稀疏感，大家只要掌握「根根分明」充滿空氣感的自然毛流就是畫眉必備。

眉妝重點：眉型平順、底色柔霧自然、毛流層次明顯、整體前淡後濃。

step1：使用根根持久液態眉筆順著毛流方向填補，讓眉頭和眉峰接近水平高度。

step 2：使用眉筆將後半段眉毛填補顏色和邊框。

step 3：使用眉采膏讓毛色柔和均勻，並讓眉頭毛流塑型。

想要擁有這樣的根根分明眉流，可以試試眉毛專家benefit野生眉必備的全新benefit根根持久液態眉筆，獨家三叉型精緻軟毛液態眉筆，擁有新型彈性刷頭，超好畫，讓你輕鬆一筆到位，並全新升級的刷毛只有0.1mm，靈活有彈性的刷頭在一次塗抹中能畫出3條超細的線條，專為繪出仿真、根根分明的眉型設計，非常適合稀疏、缺角或幾乎沒有眉毛的人。

▲三叉有彈性，上手好容易，一筆打造原生野生眉就是這麼簡單！benefit根根持久液態眉筆／1,120元。（圖／黃筱婷攝）

▲全新根根持久液態眉筆的墨水內核設計做了全新科技，使顏料使用穩定均勻，不用擔心爆水或乾涸。benefit根根持久液態眉筆／1,120元。（圖／黃筱婷攝）

2.日韓系透亮的好皮膚

全網最暴動的莫過於張員瑛性感又透亮的白嫩好皮膚！想要擁有這樣透亮的皮膚，除了底妝水潤度要夠外，打底前也必須要用最有潤澤＋光華的保養品！可以試試網友近期大推的KANEBO#大K肌底調和循環精華，透過2大核心技術提供保濕成分「神經醯胺功能成分」，能精準捕捉導致乾燥和肌膚粗糙，全面解決肌膚問題的多效精華液，令肌膚光滑、細緻飽滿、光澤、膚色均勻，展現幸福光采美肌。

▲KANEBO 肌底調和循環精華60ml／4,600元。（圖／品牌提供）

3.透亮底妝的工具加持

另外，想要像張員瑛擁有透亮又完美的底妝，除了底妝外，服貼的底妝工具也是重點，像是J-LIN全新的完美服貼3D澎潤粉底撲就是底妝最強小幫手，只要將粉撲按壓在氣墊上2-3次，使粉底滲入；再從臉頰和額頭等寬廣的部位開始輕輕拍打；最後在寬廣部位上妝後，再塗抹於鼻翼等細小部位就能達成完美底妝。另外可以搭配獨特微切口設計的J-LIN微氣孔控量拍拍噗，打造均勻薄透效果、自然柔霧，而且高遮瑕配方也適用、輕盈舒適、且非常好清潔！

▲J-LIN全新的完美服貼3D澎潤粉底撲（2入）／219元，J-LIN微氣孔控量拍拍噗（2入）／219元。（圖／品牌提供）

而怕在外面會有油光的問題，建議可以隨身攜帶J-LIN油脂吸收火山滾輪，只要在出油的部位將滾石輕輕在臉部滾動，就能保持皮膚無油光，吸收多餘油脂，無需額外使用粉底或吸油紙。攜帶方便，相比一次性吸油紙，更具可持續性。握柄材質為環保咖啡渣可分解材質。

▲J-LIN油脂吸收火山滾輪／199元。（圖／品牌提供）

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