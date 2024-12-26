《貞淑的推銷》金素妍常年保持47公斤不復胖　零毛孔嫩肌靠5招保養技巧

文／美人圈

說到起初不被看好，後來卻好看到讓人欲罷不能的韓劇，由金素妍領銜主演的《貞淑的推銷》肯定名列榜上！該劇題材新穎又大膽，結合了女性自主創業、女性自我覺醒、友誼、喜劇及愛情等元素，整齣劇笑點十足，搞笑之餘也很發人省思，再加上演員們毫無包袱的演技，直接衝上Netflix熱門排行榜TOP 10。

▲韓劇《貞淑的推銷》。（圖／IG@jtbcdrama）

雖然《貞淑的推銷》日前迎來大結局，但主角們的討論度依舊不減，尤其是飾演女主角貞淑一角的44歲金素妍，鏡頭拉近也呈現出零毛孔的光滑嫩肌，毫無破綻的膚況更是一點皺紋都看不到，與30年前剛出道的樣貌幾乎沒有變化。金素妍在劇中雖然常以保守復古穿搭現身，但卻掩蓋不住其火辣身形，常年保持47公斤苗條身材不復胖，靠的就是自律。本篇也揭開女神十年如一日的保養凍齡秘訣，一起看下去吧。

▲金素妍常年保持47公斤苗條身材不復胖。（圖／IG@sysysy1102，下同）

▲（左）為1998年金素妍出演《順風婦產科》宋慧喬姊姊，美貌直到今日都令人讚嘆，整個人自帶一股高冷神秘氣。（圖／SBS、IG@sysysy1102）



《貞淑的推銷》金素妍凍齡保養秘訣

防曬霜代替底妝

金素妍素顏女神的稱號絕非浪得虛名，很多人都非常好奇究竟是如何辦到，其實秘訣就在於使用防曬代替底妝，透過有校色效果的防曬霜搭配遮瑕液修飾，就能打造輕薄又自然的偽素顏妝感囉！

睡前用蘆薈凝膠厚敷全臉

換季時節因為濕度、溫度變化大，造成臉部表面變得越來越乾燥、粗糙，更容易滋生皺紋，因此「保濕」就變得尤為重要！金素妍睡前都會用蘆薈凝膠厚敷全臉，溫和配方不僅能幫助鎮靜舒緩敏感泛紅，還有補水作用避免皮膚乾燥脫皮，敷完隔天肌膚明顯變得彈潤水嫩。值得一提的是，蘆薈凝膠中的抗氧化成分還能減緩肌膚老化，促進年輕光澤的膚質。

每天吃三顆杏仁與攝取Omega-3

除了勤加保養外，「飲食」也是金素妍維持好氣色的秘訣！金素妍表示自己每天起床都會吃三顆杏仁，富含高蛋白和高纖維，以及維生素E和抗氧化劑等，有很好的抗老成分，還能夠幫助保護皮膚免受紫外線傷害，並維持皮膚的彈性和光澤。同時膳食纖維對腸道有益，能促進腸道蠕動幫助消化！另外，金素妍也會透過補充含有omega-3的營養補給品及食物，加強抗氧化物的吸收，提升抗老功效。

西瓜減肥法鏟掉25公斤

可別以為金素妍天生就擁有46公斤的曼妙身材，其實身高165公分的她過去也曾胖到72公斤！但靠著「西瓜減肥法」，也就是以西瓜取代午、晚餐，且不吃早餐來迅速減重，3個月直接鏟掉25公斤。但這方法不推薦長期執行，最好衡量自身身體狀況，並且與醫生做討論再施行！

每周2－3天皮拉提斯

很多專業醫師都表示：「可以長期維持體重的人，幾乎都有良好的規律運動習慣」，金素妍就是絕佳例子！她會養成每周2－3天去做皮拉提斯雕塑身體線條，提升肌肉力量，並促進全身的靈活性和穩定性。此外，皮拉提斯還可以幫助矯正脊柱，減少因姿勢不良引起的身體疼痛。

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