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看了肚子都餓了！FENDI將飯糰、壽司變成包包　玩偶時尚明年繼續火紅

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

你可曾想過，當鮮蝦壽司、薯條、熱狗堡...這些日常速食融入精品設計會是什麼面貌？Fendi最近就因應節慶氛圍推出了2024冬季度假系列，時髦精可以看到，鮮蝦壽司、薯條、熱狗堡這些你日常隨手可得的速食都融入的創意設計之中，趕緊來看看有什麼值得你關注與送禮的趣味單品吧！

御飯糰與壽司

將日式鮮蝦與鮭魚壽司吊飾及耳機小包，其中最吸引編輯注意的，還是那個御飯糰造型的掛飾小包，感覺是個海苔鹽味飯糰？看了肚子就餓了。

法棍與披薩

此次系列更將品牌標誌性經典法棍變成真正的法棍麵包！如果你偏好歐式料理，那法棍側背小包和披薩掛飾小包也許對你的味！就算冬天穿深色造型隨意搭配都能成為路上焦點。

熱狗與薯條

又或是你崇尚美式風格，那擠滿番茄醬的熱狗堡與薯條肯定不能少，系列也將這些元素融入到實用的卡夾和皮夾中，讓你的日常生活增添趣味！

來杯熱咖啡

寒冷的天氣，每日必備的咖啡當然不能少，無論你愛拿鐵或美式，這次節慶系列推出的時髦咖啡杯設計，讓你的咖啡日常變得更時髦有趣！

糖果甜在心

糖果也是聖誕送禮的必備清單，運用閃爍的粉色皮革所製成的糖果掛飾，讓你依照自身喜愛掛在喜愛的手袋上，無論是送禮或自用都能感到甜在心頭的溫暖滋味。

玩偶時尚

玩偶時尚從今年延燒至今，預計到明年依舊會繼續火紅，此次系列中也帶來了一系列可愛的娃娃，像是松鼠、小狗及小熊等造型，讓這些玩偶更具紀念性與收藏價值。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, FENDI

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