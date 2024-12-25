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和菓子果漿裹上唇、玫瑰花蜜唇露　讓人誘惑力爆棚的唇彩好物！

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

水潤果漿系唇膏持續熱潮，剛好在秋冬季節雙唇更需要養護，具有保濕度以及潤色效果的唇彩，更可以展現出有別於乾紋卡粉的NG質感，以下就分享多款水潤單品，一秒轉變性感嘟嘟唇。

＃植村秀 無色限精萃水潤唇膏，售價1280元

植村秀,TOM FORD,KANEBO,RMK,2018,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以日本精緻的和菓子為靈感，植村秀在2025年化身美味蜜糖，打造最粉嫩可愛的妝容，其中，擁有72%高濃度美唇精華的無色限精萃水潤唇膏，添加日本山茶花精油配方，一抹瞬間在雙唇化開，融入雙唇宛如裹上保濕蜜糖漿，淡雅的珊瑚橘色調，輕鬆打造誘人糖葫蘆質感唇妝。

＃TOM FORD 裸慾玫瑰限定版唇露，售價2250元

植村秀,TOM FORD,KANEBO,RMK,2018,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TOM FORD的設計師唇膏系列早就是很多女孩人手一支的必備好物，各種多元色選更是讓人挑到選擇障礙，這次隨著全新的主題裸慾玫瑰推出限定版唇露，極致經典的紅色鏡面設計，裡面乘載半粉色透明果漿感的唇露，蘊含椰子油和維生素E，就像是玫瑰花蜜，能迅速為雙唇保濕滋養。

＃KANEBO 星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏，售價1450元

KANEBO,RMK,雅芝,彩妝,唇膏,潤唇膏。（圖／品牌提供）

KANEBO,RMK,雅芝,彩妝,唇膏,潤唇膏。（圖／品牌提供）

2024年首度亮相的星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏，是品牌全新研發的新品項，擁有天然砂糖顆粒成分，可以在雙唇形成豐潤光澤膜，提供滿滿的防護與滋養效果，持續維持一整天滋潤，胎凝脂乳霜配方搭配4種油脂，一抹在雙唇瞬間化開，輕鬆打造具有氣色感的妝容。

＃RMK 透光唇蜜，售價1200元

KANEBO,RMK,雅芝,彩妝,唇膏,潤唇膏。（圖／品牌提供）

KANEBO,RMK,雅芝,彩妝,唇膏,潤唇膏。（圖／品牌提供）

KANEBO,RMK,雅芝,彩妝,唇膏,潤唇膏。（圖／品牌提供）

上市就立刻洗版櫻花妹IG的透光唇蜜，是一款可以單擦也能疊擦其他口紅的單品，宛如糖漿般的色彩非常多選擇，以油為基底製作，可以打造出不易泛白、高透明度的效果，同時可以迅速修飾唇紋，創造豐潤飽滿的戀愛感嘟嘟唇，不管是無珠光或是大顆多色珠光的款式，都能造就完美質感。

＃1028 唇唇欲凍持色水光唇釉，售價390元

植村秀,TOM FORD,KANEBO,RMK,2018,唇膏,唇彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

開架彩妝1028近年全面推出各種單品，延續水光感妝效，打造全新的唇釉系列，不僅添加三重保濕精華，宛如果凍感的晶瑩透明質地，上唇立刻達到潤色效果，而且帶有刷頭的設計，不管是要精準上色還是描繪唇線，都變得更加輕鬆便利。

關鍵字：

植村秀, TOM FORD, KANEBO, RMK, 2018, 唇膏, 唇彩, 彩妝

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