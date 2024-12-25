fb ig video ETtoday search mobile

BV推友誼手環跟閨蜜一起收！「金屬繩結」手拿包、鑰匙圈都洋溢高級感

>

記者鮑璿安／綜合報導

在 BOTTEGA VENETA低調簡約的設計語彙之中，除了編織元素這個經典符碼之外，「Knot」扭結也默默成為辨識度的象徵，品牌在年末為大家精選了眾多Knot系列單品，從包款到鞋履配飾，無不散發精緻迷人氣息，也帶來適合送禮的「友誼手環」！

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA的經典 Knot 系列囊括包款、鞋履、配飾等。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA的經典 Knot 系列囊括包款、鞋履、配飾等，將義大利工藝之美與現代優雅融為一體，像是Andiamo金色包款採用了黃銅金屬繩結進行點綴，彰顯手拿包的奢華韻味，可搭配晚宴服或是日常造型呈現出完美穿搭。而Knot也化作高跟鞋鞋跟、造型耳環戒指，甚至是鑰匙圈，以低調不失特色的小細節融入大家的生活。

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲▼bv。（圖／品牌提供）

全新的友誼手環也成為送禮推薦之一，象徵著愛、友情、家庭、或是對自我的珍愛，以 Knot 繩結為核心透過絲繩纏繞固定，細膩而不失張力，當手環自然脫落時，願望也將悄然實現。友誼手環採用柔韌絲繩製成，配上純銀 Knot 裝飾，搭配 15 款大膽鮮明的色彩，為日常增添一抹亮點。

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲▼bv。（圖／品牌提供）

▲全新的友誼手環也成為送禮推薦之一。（圖／品牌提供）

Gucci Gift假日禮讚系列以多彩色系為大家揭開派對序幕，標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955到GG Marmont系列包款，而黑、銀色單品也是一種百搭穿搭提案，Jackie Notte包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，成為派對與日常穿搭的優雅之選。本次男女裝皆混合珠片刺繡、GG logo營造光澤質感，打造出金銀絲花呢夾克、羊毛洋裝等豐富選擇，在燈光下亮麗吸睛。另也提供馬銜鍊芭蕾舞平底鞋，運用方形鞋頭、蝴蝶結與馬銜鍊結合低調奢華的設計，採用義大利「袋式製鞋法 Sacchetto」，內襯柔軟包覆足部，從頭到腳注入時尚亮點。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie Notte迷你鏈帶肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955以及GUCCI GG Marmont小手提包 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲水鑽漸層Jackie Notte包款、莫卡辛鞋款。（圖／品牌提供）

關鍵字：

精緻, 奢華, Knot系列, BOTTEGAVENETA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

12星座出軌前兆！水象星座閃閃躲躲、土象一被問就情緒爆發

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油

安格斯12星座一周運勢12／23 -12／29　牡羊的意見成為關鍵、天秤人氣王 水瓶才第二！曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」 Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光 綜合豆花「熱量圖鑑」一覽表　營養師教你這樣吃不發胖 Lisa曬聖誕美照「下衣失蹤」辣到Rosé也留言！Jisoo穿蕾絲裙根本仙女 《酒醉羅曼史》金世正背Longchamp包出鏡率超高！質感竹節扣搭多變背法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面