BV推友誼手環跟閨蜜一起收！「金屬繩結」手拿包、鑰匙圈都洋溢高級感

記者鮑璿安／綜合報導

在 BOTTEGA VENETA低調簡約的設計語彙之中，除了編織元素這個經典符碼之外，「Knot」扭結也默默成為辨識度的象徵，品牌在年末為大家精選了眾多Knot系列單品，從包款到鞋履配飾，無不散發精緻迷人氣息，也帶來適合送禮的「友誼手環」！





▲BOTTEGA VENETA的經典 Knot 系列囊括包款、鞋履、配飾等。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA的經典 Knot 系列囊括包款、鞋履、配飾等，將義大利工藝之美與現代優雅融為一體，像是Andiamo金色包款採用了黃銅金屬繩結進行點綴，彰顯手拿包的奢華韻味，可搭配晚宴服或是日常造型呈現出完美穿搭。而Knot也化作高跟鞋鞋跟、造型耳環戒指，甚至是鑰匙圈，以低調不失特色的小細節融入大家的生活。

全新的友誼手環也成為送禮推薦之一，象徵著愛、友情、家庭、或是對自我的珍愛，以 Knot 繩結為核心透過絲繩纏繞固定，細膩而不失張力，當手環自然脫落時，願望也將悄然實現。友誼手環採用柔韌絲繩製成，配上純銀 Knot 裝飾，搭配 15 款大膽鮮明的色彩，為日常增添一抹亮點。

▲全新的友誼手環也成為送禮推薦之一。（圖／品牌提供）

Gucci Gift假日禮讚系列以多彩色系為大家揭開派對序幕，標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955到GG Marmont系列包款，而黑、銀色單品也是一種百搭穿搭提案，Jackie Notte包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，成為派對與日常穿搭的優雅之選。本次男女裝皆混合珠片刺繡、GG logo營造光澤質感，打造出金銀絲花呢夾克、羊毛洋裝等豐富選擇，在燈光下亮麗吸睛。另也提供馬銜鍊芭蕾舞平底鞋，運用方形鞋頭、蝴蝶結與馬銜鍊結合低調奢華的設計，採用義大利「袋式製鞋法 Sacchetto」，內襯柔軟包覆足部，從頭到腳注入時尚亮點。





▲Gucci Jackie Notte迷你鏈帶肩背包 。（圖／品牌提供）







▲標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955以及GUCCI GG Marmont小手提包 。（圖／品牌提供）





▲水鑽漸層Jackie Notte包款、莫卡辛鞋款。（圖／品牌提供）

