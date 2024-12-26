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設計師公開5種「好看不實用」居家雷品　買單即幻滅

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▲居家,客廳,臥室,居住空間,床,沙發,收納,裝潢,採光,家,佈置。（圖／unsplash）

▲幾種居家單品已經過時了，下手之前要三思。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人對於看待自己的居家空間，都想把屬於自己的避風港，打造得更加舒適、更順眼，其幸福程度不亞於出國旅遊或是朋友聚餐，有鑒於家具的不易搬運性，在選購時還是要更加謹慎。室內設計師分享5種本身不會買的「好看卻不實用之地雷單品」，讓每當步入家具行，被美感的家具打動的消費者，出手前可以再想想。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

毛地毯
地毯是最能塑造氛圍感的單品之一，這句話絕對沒錯，但容易被忽略的是，為了能讓價格更加親民，有不少毛地毯使用的是人造纖維的材質，耐用程度其實沒有想像中好，且容易脫落、產生毛屑，對於家中容易過敏的成員，也不是一個好選擇，如果真的很想要地毯，最好選擇天然材料的平織地毯。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

吊衣桿
相信許多人都在雜誌上看見這種單品，而且價格通常也很容易入手，但事實上它的使用是很挑條件的，它的美感主要來自「空間」，想像一下吊衣桿旁邊並列著收納櫃（可能還是塑膠的），另一邊緊鄰著另一個櫃子、窗戶或家電用品，它就不會這麼美了，這單品需要空間來襯托，此外，若在架上掛滿、還是不同色系的衣服，只會呈現更加雜亂的景象，絕對不會是照片上的氛圍。

▲鏡子,仙人掌,香包,人造花,床頭,針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

人造花
人造花這幾年突然又炒了一波，永不凋謝加上不需要照顧的特色，成為想在室內增添綠意又是植物苦手的消費者首選，但其實人造花草仍要面臨一個現實的問題，就是會積灰塵，而且複雜的線條，讓清潔更加不易，到最後家裡會更烏煙瘴氣，如果你真的認為可以完全不管，其實人造花草不是個好選擇。

▲捲簾,窗戶,窗簾,陽光,狗。（圖／unsplash）

捲簾
許多人考量上下移動式的採光，而非左右拉開的窗簾，會選擇捲簾來作為遮光、隱私用途，但設計師坦言：「捲簾已經過時了。」它不但無法為居家空間加分，甚至還會帶來一種老氣、毫無樂趣的感覺。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

居家擺飾
無法諱言的，一些居家擺飾真的讓人很心動，有些還牽涉自己內心的喜好，看到喜歡的公仔、漫畫人物出現的粉紅泡泡，就是會想要讓你買回家擺。但回到現實，喜歡Hello Kitty的人，家裡的裝潢擺個Hello Kitty（無論它有多可愛），很多時候就是突兀，此外有些單品看起來很優雅，全部擺起來就是雜，如果你不擅於軟件搭配，請在購買擺飾前告訴自己「擺飾是用來填補空白的，現在家裡真的很空白嗎？」

關鍵字：

居家設計, 室內設計, 家具購買, 地雷單品, 裝潢擺飾

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