不知怎麼挑香？女性精選玫瑰、柑橘場合百搭又容易上手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人對於味道變得敏感，不想讓自己散發難聞的氣味，挑選適合自己的香味很重要，以下就分享多款適合女性的香水，味道都是經典的玫瑰或是清爽的柑橘，是人人都很容易上手的香氣。

＃ELIE SAAB 玫瑰風潮淡香精，50ml、售價3,400元

夢幻婚紗品牌ELIE SAAB很懂得捕捉女性的浪漫與優雅，在女孩風潮GIRL of NOW香氛系列再度推出第5支香氣「玫瑰風潮淡香精」，利用優雅的玫瑰、木蘭還有睡蓮打造出極致柔美的氛圍，一絲四川花椒與水蜜桃更為女性活潑外向增色，後調雪松、喀什米爾帶來溫暖餘韻。

＃KLOWER PANDOR 心願禮盒，售價1,780元

針對年末送禮，KLOWER PANDOR推出心願禮盒組合，裡面擁有暮光琥珀2905空間擴香瓶、心動時刻香水、西西里海岸香水，其中心動時刻復刻神獸系列香水，是很親民的小蒼蘭搭配多汁甜梨的花果香調，優雅帶點可愛質感的迷人氣息，是任何場合都很好使用的單品。

＃嘉丹妮爾 橙馥時光淡香精，售價1,990元

慶祝品牌走過10年里程碑，嘉丹妮爾推出首支橙馥時光淡香精，來描述每一個不同的階段歷程，首先苦橙、佛手柑的香氣以清新果香帶來初生萌芽階段，接著梔子花、白玫瑰、苦橙葉營造成長過程的堅毅前行，最後維吉尼亞里松、絲柏展現深耕市場的沉穩自信。