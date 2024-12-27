日本@COSME 2024年冠軍榜！申敏兒氣墊、超頂規蜜粉竟不用1500元

記者李薇／台北報導 圖／orbis_tw IG、品牌提供

日本美妝一直很受到台灣女性歡迎，其中@COSME又以網友真實給分評鑑的排行榜，在美妝界具有舉足輕重的地位，可以說是按照排行榜買基本不會出錯，以下就分享多款榮登2024年度冠軍的好物，在台灣也可以買得到。

＃KANEBO 無瑕妍采活力肌粉霜，售價3700元

KANEBO近年品牌打造年輕化形象，雖然設計新穎，但是製作美容單品的老工夫依舊底子很硬，這次無瑕妍采活力肌粉霜就拿下粉霜類別第一名，既滋潤又可以遮瑕的質地，讓粉底融入肌膚完全沒有粉感，非常厲害。

＃肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，售價3300元

申敏兒御用同款的水潤光采氣墊粉霜，不僅方形的外盒質感滿分，粉底更是具有優雅光澤，重點是擁有一定的遮瑕力，上妝之後也不會卡粉卡紋，一整天都可以保持潤澤的水光感，還有上妝時的玫瑰香氣，真的無可挑剔，難怪是氣墊粉餅冠軍。

＃黛珂 絲柔調光蜜粉，售價1450元

貴為高絲旗下的頂級品牌黛珂雖然是高端線，但是單品價格意外親民，尤其是絲柔調光蜜粉，宛如輕煙般的超細膩粉質，使用在肌膚沒有妝感的狀態下，卻提供滿滿透明度，底妝持久力也大為提升，上市之後人氣高居不下，當然是2024年最棒蜜粉。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，售價1250元

拿下2024年防曬類型冠軍的ORBIS全能盈白精華防曬乳，不僅質地清爽、好推勻，可以擋抗外在環境帶來的傷害，因添加高濃度的W菸鹼醯胺，還有全新全能光采複合精粹，同時可以加強修護以及煥亮膚色。

＃資生堂 怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳，售價1,150元

怡麗絲爾是資生堂系列產品之中，最專注研究膠原蛋白的頂尖產品，之前推出的小金管就一直很受歡迎，2024年5月首度迎來的粉色潤色版立刻就拿下2024妝前乳第一名寶座，清爽質地擦上肌膚之後有潤透感，後續上妝更服貼，細緻校色改善暗沉超有感。

＃資生堂 國際櫃 超聚光活膚精華粉底，售價2,200元

資生堂國際櫃在2023年上市的第一支養膚型粉底液，上市之後即以透亮又光澤的細膩膚況，打造宛如素顏般的薄透妝感，迅速紅遍全球，在2024年也拿下粉底液評比冠軍，很受到櫻花妹的喜愛。

＃肌膚之鑰 恆潤光采粉餅，售價4,080元起

近年雖說氣墊粉餅當道，但粉餅的清爽遮蓋控油力，仍然穩居不敗地位，最懂得製造肌膚光采的肌膚之鑰在2024年6月發售的單品，主打保養成分注入的細緻粉質，可以輕盈定妝但卻保留肌膚透光的妝效，一上市立刻成為粉餅類別榜首。