fb ig video ETtoday search mobile

日本@COSME 2024年冠軍榜！申敏兒氣墊、超頂規蜜粉竟不用1500元

>

記者李薇／台北報導　圖／orbis_tw IG、品牌提供

日本美妝一直很受到台灣女性歡迎，其中@COSME又以網友真實給分評鑑的排行榜，在美妝界具有舉足輕重的地位，可以說是按照排行榜買基本不會出錯，以下就分享多款榮登2024年度冠軍的好物，在台灣也可以買得到。

＃KANEBO 無瑕妍采活力肌粉霜，售價3700元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME,KANEBO,黛珂,氣墊粉餅,粉霜,彩妝。（圖／品牌提供）

KANEBO近年品牌打造年輕化形象，雖然設計新穎，但是製作美容單品的老工夫依舊底子很硬，這次無瑕妍采活力肌粉霜就拿下粉霜類別第一名，既滋潤又可以遮瑕的質地，讓粉底融入肌膚完全沒有粉感，非常厲害。

＃肌膚之鑰 水潤光采氣墊粉霜，售價3300元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME,KANEBO,黛珂,氣墊粉餅,粉霜,彩妝。（圖／品牌提供）

申敏兒御用同款的水潤光采氣墊粉霜，不僅方形的外盒質感滿分，粉底更是具有優雅光澤，重點是擁有一定的遮瑕力，上妝之後也不會卡粉卡紋，一整天都可以保持潤澤的水光感，還有上妝時的玫瑰香氣，真的無可挑剔，難怪是氣墊粉餅冠軍。

＃黛珂 絲柔調光蜜粉，售價1450元

黛珂。（圖／品牌提供）

貴為高絲旗下的頂級品牌黛珂雖然是高端線，但是單品價格意外親民，尤其是絲柔調光蜜粉，宛如輕煙般的超細膩粉質，使用在肌膚沒有妝感的狀態下，卻提供滿滿透明度，底妝持久力也大為提升，上市之後人氣高居不下，當然是2024年最棒蜜粉。

＃ORBIS 全能盈白精華防曬乳，售價1250元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

拿下2024年防曬類型冠軍的ORBIS全能盈白精華防曬乳，不僅質地清爽、好推勻，可以擋抗外在環境帶來的傷害，因添加高濃度的W菸鹼醯胺，還有全新全能光采複合精粹，同時可以加強修護以及煥亮膚色。

＃資生堂 怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳，售價1,150元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

怡麗絲爾是資生堂系列產品之中，最專注研究膠原蛋白的頂尖產品，之前推出的小金管就一直很受歡迎，2024年5月首度迎來的粉色潤色版立刻就拿下2024妝前乳第一名寶座，清爽質地擦上肌膚之後有潤透感，後續上妝更服貼，細緻校色改善暗沉超有感。

＃資生堂 國際櫃 超聚光活膚精華粉底，售價2,200元

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

資生堂國際櫃在2023年上市的第一支養膚型粉底液，上市之後即以透亮又光澤的細膩膚況，打造宛如素顏般的薄透妝感，迅速紅遍全球，在2024年也拿下粉底液評比冠軍，很受到櫻花妹的喜愛。

＃肌膚之鑰 恆潤光采粉餅，售價4,080元起

orbis,資生堂,肌膚之鑰,怡麗絲爾,底妝,@COSME。（圖／品牌提供）

近年雖說氣墊粉餅當道，但粉餅的清爽遮蓋控油力，仍然穩居不敗地位，最懂得製造肌膚光采的肌膚之鑰在2024年6月發售的單品，主打保養成分注入的細緻粉質，可以輕盈定妝但卻保留肌膚透光的妝效，一上市立刻成為粉餅類別榜首。

關鍵字：

orbis, 資生堂, 肌膚之鑰, 怡麗絲爾, 底妝, @COSME, KANEBO, 黛珂, 氣墊粉餅, 粉霜, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

熬夜不睡超傷！盤點髮量越變越少的「6個原因」　 越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油 韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍 星巴克「金財神」討喜到想秒收！冷水壺出經典黑「喝水都有型」 陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款　小熊針織外套、台灣品牌棉褲親民好入手 減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望 一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面