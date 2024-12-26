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休假想讀一本好書　不妨看看2024誠品閱讀職人大賞書單

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▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）

▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店今（12／26）揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單，匯集千位書店職人的推薦，從暢銷榜外篩選出年度必讀作品。這項評選著眼於書籍的內涵與創作價值，讓讀者接觸更多優質好書。從漫畫到散文，從繪本到小說，本屆呈現多元選書視角，也點出情緒學習等新興閱讀趨勢。

▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）

最大獎「年度最期待作家」由漫畫家謝東霖以新作《流氓書店》入圍，故事講述流氓與文學少女共同找尋書店定位的過程，獲得職人高度評價；金鐘主持人馬世芳的散文作品《也好吃》，以72道家常料理與21篇食物故事，娓娓道來飲食與記憶的連結，同樣獲得兩項大獎提名。

▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）

誠品觀察顯示，「情緒學習」逐漸成為2024年的童書趨勢，《再見機器人》原著圖像書籍以簡潔的故事傳達離別的深刻情感，入圍「最想說服爸媽買」的書籍名單。此外《情緒大飯店》、《好累好累的動物園》和《有苦有樂》等童書作品也在名單之列，透過多元敘事引導孩子認識並接納情緒。

▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）▲誠品書店揭曉2024「閱讀職人大賞」入圍名單。（圖／業者提供）

「書店職人最想賣」則涵蓋多種類型書籍，包括杉井光的推理小說《世界上最透明的故事》，徐華的自傳文學獎得獎作《Stay True》，以及匡靈秀的諷刺小說《黃色臉孔》，均是具有故事吸引力的作品，並涉及文化與個人認同等重要議題。即起至2月底，2024誠品閱讀職人大賞入圍書展同時展開，活動期間單書享79折優惠，兩本以上可享75折起。

關鍵字：

閱讀職人大賞, 書店推薦, 必讀好書, 多元選書, 新興閱讀趨勢

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